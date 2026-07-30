България

Човек пропадна в шахта в центъра на София

Инцидентът е станал в близост до кръстовището на улица „Хан Аспарух“ и улица „Георги С. Раковски“

Николай Киров Николай Киров

30 юли 2026, 14:37
Човек пропадна в шахта в центъра на София
Източник: iStock

Мъж падна в шахта в центъра на София, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентът е станал в близост до кръстовището на улица „Хан Аспарух“ и улица „Георги С. Раковски“.

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Служители на полицията, които са пристигнали веднага след подадения сигнал, са оказали помощ на мъжа и са му помогнали да излезе от шахтата.

Според информацията, подадена от полицаите, мъжът не е получил сериозни наранявания при падането и не се е наложило да бъде транспортиран до болнично заведение за допълнителен преглед.

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От полицията не уточняват как се е стигнало до инцидента.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Марин Колев    
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