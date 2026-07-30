Искаш жилище за 1 млн. евро? В България ти трябват 7-8 заплати месечно за ипотеката

Към самоучастието от 200 000 евро трябва да се добавят данъци, такси, застраховки и останалите разходи по сделката.

Какъв доход трябва да получавате, за да можете да обслужвате ипотечен кредит за жилище на стойност 1 млн. евро? Според сравнителна сметка на Euronews в България необходимият брутен доход е близо 10 900 евро месечно.

Това се равнява на около 7,8 средни брутни заплати у нас. Съотношението не означава, че жилището може да бъде купено с осем заплати, а че домакинството трябва да получава общ месечен доход, почти осем пъти по-висок от средното възнаграждение, за да покрива изчислената ипотечна вноска.

Сметката е направена по еднакъв модел за всички държави: 20% самоучастие, ипотечен кредит за останалите 800 000 евро, фиксирана лихва от 3,5% и срок за изплащане от 30 години.

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При тези условия месечната вноска е 3592 евро.

Близо 10 900 евро доход на месец

Изчислението приема, че ипотечната вноска не трябва да надхвърля 33% от брутния месечен доход.

За да може плащането от 3592 евро да остане в тази граница, домакинството трябва да разполага с брутен доход от 10 886 евро месечно, или около 130 631 евро годишно.

Необходимият доход е еднакъв във всички разглеждани държави, защото условията по примерния кредит са еднакви. Разликата идва от размера на средните заплати. В държавите с по-ниски възнаграждения изискваният доход се равнява на много повече средни заплати.

За България Euronews използва средно брутно месечно възнаграждение от 1398 евро за работещ на пълен работен ден без деца. Така доходът, необходим за обслужване на кредита, е 7,8 пъти по-висок от средната заплата. Данните за възнагражденията са на Евростат и се отнасят за 2025 г.

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Дори две средни заплати не са достатъчни

Сметката остава трудна и за домакинство с двама работещи, които получават средната заплата за страната.

При два такива дохода необходимото възнаграждение за обслужване на примерната ипотека пак би било почти четири пъти по-високо от общия им доход.

Люксембург е единствената държава в ЕС, в която домакинство с двама души на средна заплата би се вместило в приетото ограничение ипотечната вноска да бъде до 33% от общия брутен доход. Там необходимият доход се равнява на 0,8 от общото възнаграждение на двамата.

Дания се доближава до тази граница – необходимият доход е 1,05 пъти по-висок от общия доход на двама работещи със средни заплати. В Ирландия и Белгия съотношението е около 1,2, което означава, че и там две средни заплати не са достатъчни.

България е в най-трудната позиция

В България необходимият доход за примерната ипотека се равнява на 7,8 средни заплати. Следва Гърция със 7,2, Унгария с 6,7, Словакия с 6,3, а Полша и Румъния – с по 5,8 средни заплати.

В Латвия са необходими 5,7 средни заплати, а в Чехия, Португалия и Хърватия – по 5,2. В Естония съотношението е точно 5 средни заплати. Така в общо 11 държави от ЕС необходимият доход е равен на поне пет средни възнаграждения.

На другия край е Люксембург, където необходимият доход се равнява на 1,6 средни заплати. Следват Дания с 2,1, Ирландия с 2,3, Белгия с 2,4, Австрия с 2,5 и Нидерландия с 2,6.

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В Германия съотношението е 2,7, а във Финландия и Швеция – по 2,8 средни заплати. Това са държавите, в които работещите със средни доходи се доближават най-много до възможността да обслужват примерната ипотека.

Сред големите европейски икономики най-добро е съотношението в Германия. Във Франция са нужни 3,1 средни заплати, в Испания – 4, а в Италия – 4,1.

Под четири средни заплати остават още Словения с 3,7 и Малта с 3,9.

Навсякъде става дума за това колко пъти средната заплата трябва да бъде месечният доход на домакинството, за да може то да обслужва примерния ипотечен кредит.

Заплатите варират от 1398 до 6713 евро

Средните брутни месечни възнаграждения, използвани в сравнението, варират от 1398 евро в България до 6713 евро в Люксембург.

Над 4000 евро е средната заплата и в Дания – 5300 евро, Ирландия – 4708 евро, Белгия – 4630 евро, Австрия – 4306 евро, и Нидерландия – 4167 евро.

В седем държави средното брутно възнаграждение е под 2000 евро месечно. Освен България, това са:

Гърция – 1510 евро ;

; Унгария – 1625 евро ;

; Словакия – 1734 евро ;

; Полша – 1862 евро ;

; Румъния – 1885 евро ;

; Латвия – 1904 евро.

Във всички тези държави средната заплата е значително под изчислената месечна ипотечна вноска от 3592 евро.

Една средна заплата не стига никъде в ЕС

При условието само 33% от брутния доход да се използват за ипотечната вноска една средна заплата не е достатъчна в нито една държава от ЕС.

В България 33% от средното брутно възнаграждение са 461 евро. Така разликата до месечната вноска от 3592 евро е 3131 евро.

Дори в Люксембург остава недостиг от 1377 евро, тъй като 33% от средната брутна заплата там се равняват на 2215 евро.

Самоучастието е 200 000 евро

Преди да бъде изтеглен кредитът, купувачът трябва да осигури 200 000 евро собствени средства, или 20% от стойността на имота.

В изчислението не са включени местният данък при придобиване, нотариалните и банковите такси, застраховките и останалите разходи около сделката. Реално необходимият първоначален капитал би бил по-висок.

Сметката не отчита и конкретните банкови условия в отделните държави. Лихвата, срокът, допустимото съотношение между дохода и задълженията, както и размерът на самоучастието зависят от политиката на банката и профила на кредитополучателя.

Затова числата не показват какъв кредит непременно би одобрила конкретна банка. Те показват какъв доход би бил необходим при еднакви примерни условия и колко достъпно или недостъпно е жилище за 1 млн. евро спрямо средните възнаграждения в различните европейски държави.