Ужасяващата истинска история зад атентата на полет Pan Am 103

Н овият минисериал на BBC и Netflix разказва за една от най-ужасяващите авиационни катастрофи в историята. На 21 декември 1988 г. самолет Boeing 747, изпълняващ полет 103 на Pan Am от Лондон за Ню Йорк, експлодира във въздуха по-малко от час след излитането си над шотландското градче Локърби.

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При инцидента загиват всички 259 души на борда, както и 11 цивилни жители на земята, ударени от падащите отломки. Според ФБР катастрофата над Локърби остава най-голямото местопрестъпление в историята, тъй като останките от самолета и личните вещи са разпръснати на площ от над 2000 квадратни километра, пише PEOPLE.

Поредицата, с участието на Мерит Уевър, Тони Къран и Патрик Дж. Адамс, изследва трагедията през погледа на ЦРУ, полицията, местните жители и семействата на жертвите.

The Horrific True Story Behind ‘The Bombing of Pan Am 103’ https://t.co/x9s23iMWJ4 — People (@people) July 30, 2026

Какво точно се случи в онази фатална нощ?

Самолетът, наречен Clipper Maid of the Seas, пренася 243 пътници и 16-членен екипаж. Сред тях са дипломати, музиканти и 35 студенти от университета в Сиракюз, завръщащи се у дома за коледните празници.

Около 19:03 ч. на височина от 9000 метра детонира бомба, скрита в радиоприемник в багажното отделение. Взривът причинява мигновена декомпресия и разпадане на корпуса. Предната част на самолета се отделя, а останките и двигателите падаща със скорост, близка до тази на звука, разрушавайки цели квартали в Локърби.

Мащабното международно разследване

Следва най-сложното и обемно разследване в историята, включващо властите на САЩ, Великобритания и Германия, с проведени над 10 000 интервюта в 16 държави.

Ключовото доказателство е открито сред останките — изгоряло парче от риза с микроскопичен фрагмент от електронна платка. Експертите установяват, че платката е идентична с използваните от либийското разузнаване. Следите водят до магазин в Малта, където либийски клиент е закупил произволен асортимент от дрехи, открити в куфара с бомбата.

През 1991 г. бивш либийски агент замесва разузнавачите Абдел Басет Али ал-Меграхи и Ламен Халифа Фимах. Според разследването атентатът е бил отмъщение за американските въздушни удари над Триполи през 1986 г., наредени от президента Роналд Рейгън.

През 2003 г. Либия официално пое отговорност за действията на своите служители и се съгласи да плати близо 3 милиарда долара компенсации на семействата на загиналите.

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Присъдите и последствията

През 2001 г. Меграхи е признат за виновен по 270 обвинения в убийство и осъден на доживотен затвор в Шотландия, докато Фимах е оправдан поради липса на достатъчно доказателства. През 2009 г. Меграхи е освободен по хуманитарни причини поради терминален стадий на рак и умира в Триполи през 2012 г.

През декември 2020 г. американските власти повдигнаха обвинения и срещу трети заподозрян — Абу Агила Масуд Кхеир Ал-Марими, за когото се твърди, че е сглобил експлозива.

Трагедията над Локърби промени завинаги стандартите за сигурност в световната авиация. Тя доведе до приемането на новия Закон за авиационна сигурност през 1990 г., въвеждането на строги проверки на багажите и създаването на специализирани служби за подкрепа на жертвите от тероризъм.