Мелания Тръмп с нов пробив, върна още пет украински и руски деца при семействата им

О ще пет украински и руски деца, отделени от семействата си по време на четиригодишния военен конфликт в Европа, са се завърнали успешно при своите роднини, съобщи първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

„Макар дипломацията и изграждането на мир да са важни за тези усилия, те са надминати от нашата колективна способност да поставяме децата над международните спорове“, се казва в официалното изявление на първата дама, разпространено от Белия дом. „Всяко събиране е напомняне, че състраданието, достойнството и семейството могат да надминат дори най-мрачните времена. Моят представител и аз продължаваме да работим с правителствата на Русия и Украйна, за да върнем безопасно децата в техните семейства и общности., съобщи още тя.

🚨 JUST IN: First Lady Melania Trump has just completed the 5TH reunification of Ukrainian and Russian children with their families



This comes after she completed the 4th one a couple months ago



Greatest First Lady ever! 🇺🇸 👏🏻 pic.twitter.com/ZrovSLmB5a — Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) July 30, 2026

Това е петият случай, в който деца, засегнати от конфликта, се събират отново с близките си, откакто през октомври Мелания Тръмп обяви създаването на директен хуманитарен канал за преговори с руския президент Владимир Путин. До момента чрез тази инициатива у дома са върнати най-малко 27 деца, по-голямата част от които са от украински семейства.

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Хуманитарното измерение на конфликта

От началото на мащабните военни действия хиляди украински деца са били изведени от домове, сиропиталища и училища-интернати, основно в окупираните източни региони, и отведени на руска територия. Според международни хуманитарни организации част от тях са били включени в официални бази данни за осиновяване или изпратени в специализирани центрове.

По данни на Организацията на обединените нации е потвърдено отвличането на над 1200 деца в пет региона на Украйна, докато правителството в Киев оценява броя им на около 20 000. Разследващите комисии към ООН посочват, че продължителното задържане на децата извън родината им създава сериозни хуманитарни рискове.

More Ukrainian, Russian Children Reunited With Families, US Says - Five more ‌Ukrainian and Russian children have been r...



More Ukrainian, Russian Children Reunited With Families, US Says Five more ‌Ukrainian and Russian children have been reunited with their families amid the… pic.twitter.com/sClmk51BrA — FCB Podcast US & World News (@FCBD3CODE) July 30, 2026

Украинската първа дама Олена Зеленска неведнъж е подчертавала тежките psychological последици за преживелите подобна раздяла: „Децата, които се завръщат, са психически потиснати и съкрушени. Нужно е време и сериозна подкрепа, за да се възстановят“.

През март 2023 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин във връзка с обвинения за незаконно депортиране на деца от окупираните украински територии.