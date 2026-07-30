Свят

Неизвестен обект падна в Полша след масирана руска атака срещу цяла Украйна

Неизвестен снаряд падна в полско село на близо 90 км от украинската граница и предизвика експлозия. Инцидентът съвпадна с една от най-тежките руски въздушни атаки срещу цяла Украйна, взела най-малко осем жертви, сред които и деца

Стела Христова Стела Христова

30 юли 2026, 09:31
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Н еизвестен обект падна и се взриви в полското село Тарнава-Колония (Люблинско войводство), разположено на близо 90 километра от границата с Украйна, съобщиха властите във Варшава. Инцидентът стана в ранните часове на деня, докато Русия провеждаше масирана ракетна атака срещу цялата територия на Украйна, пише СNN.

Шестима загинаха при руски удар по Кривой Рог, сред жертвите са две деца

Полската армия съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са засекли над десет руски ракети в Западна Украйна, които са представлявали пряка заплаха за въздушното пространство на страната. В отговор Полша задейства и вдигна във въздуха изтребители. Все още се изяснява дали падналият обект е руска ракета, или елемент от украинската ПВО.

Министерството на отбраната на Русия потвърди за нанесения „масиран удар с високоточно оръжие с голям обсег с базиране по суша, въздух и море“, както и с атака от дронове срещу военни обекти в Украйна.

  • Нощ на ужас в Украйна: Загинали деца и хора под развалините

Ракетните удари взеха най-малко осем жертви в различни части на Украйна, а десетки бяха ранени.

Най-тежка е ситуацията в Кривой рог — родното място на президента Володимир Зеленски. Там балистична ракета удари жилищна сграда, в която е живеело многодетно семейство. Загинали са шест души, сред които три деца (две момичета на 5 и 12 години). Местните власти предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като спасителните екипи продължават да разчистват отломките.

Жертви и ранени има още в столицата Киев и в Полтавска област. В Лвов, в близост до полската граница, спасители оказват помощ на над две дузини ранени, като търсят затиснати хора под срутени конструкции. Хиляди жители на Киев прекараха нощта в метростанциите, превърнати в бомбоубежища.

Атаката се случи само ден след като украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом с молба за предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

  • Украински дрон удари склад в Русия

Паралелно с атаката срещу Украйна, в руския град Пенза избухна голям пожар в склад на най-големия онлайн търговец в страната Wildberries. Според местния губернатор Олег Мелниченко пожарът е възникнал след удар с украински дрон. Един човек е ранен, а над 200 души са били евакуирани от обекта.

Редактор: Стела Христова
Война в Украйна Ракетна атака Инцидент в Полша Русия Украйна Цивилни жертви Кривой рог
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