Oткриха злато и много пари, укрити в бельото на жена

Митничари на Лесово откриха злато и пари, укрити в бельото на жена, опитваща се да напусне страната, съобщиха от Агенция "Митници".

Тя е пътувала с автобус с чужда регистрация, който пристигнал на Митнически пункт Лесово на 24 юли на изходящо трасе от страната по маршрут от Румъния за Турция.

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Водачът - турски гражданин, и пътниците заявили, че нямат нищо за деклариране.

В хода на извършената проверка са открити 16 310 евро и 228,20 грама златни слитъци и монети, укрити в бельото и в дамската чанта на една от пътничките - румънска гражданка.

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Според извършената експертиза от вещо лице, монетите и слитъците са изработени от злато с различни карати и са на стойност 25 115 евро.

Недекларираните парични средства и златни изделия са иззети. На румънската гражданка са съставени два акта за установените административни нарушения на Валутния закон и на Закона за митниците.