Две години мъртвец правил годишни технически прегледи в Елена

П ункт за годишни технически прегледи в Елена е издавал две години фалшиви документи на името на починал човек, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, старши комисар Марин Маринов. Схемата е разкрита от служители на Сектор "Икономическа полиция" след сигнал от гражданин, предаде "Фокус".

Пунктът е бил принудително затворен. Разследването е установило, че от края на 2024 г. до момента над 120 автомобила са били представяни за преглед от починалото лице. В последния такъв случай, регистриран на 28 юли, отново е използвано името на същия покоен човек, обясни началникът на сектора Сезгин Садъков. Той уточни, че законът позволява автомобил да бъде представен за преглед от лице, което не е негов собственик, но в тези над 120 случая представляващият е бил починал. Документите за тези прегледи са невалидни.

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

Според информацията, за да бъде издаден фалшивият документ, дори не е било необходимо собственикът да присъства или да доведе колата. На задължителните снимки, които се правят при преглед, е бил сниман друг автомобил. Полицията първоначално попаднала на няколко коли с фиктивни прегледи, а след това разкрила цялата схема.

Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура. Две лица са замесени в престъплението, но не са задържани, тъй като оказват пълно съдействие. Предстоят множество експертизи, включително графическа на всеки документ за установяване на автентичността на подписите и видео-техническа проверка на записите от прегледите.

Без спирачки, но със заверен технически преглед

От полицията и прокуратурата заявиха, че предстои да се установи точният брой на издадените фалшиви документи и да се извършат проверки на всички пунктове за технически прегледи в областта. Притеснението на властите е, че тези автомобили вероятно не отговарят на техническите изисквания, но са се движили или все още се движат по пътищата.