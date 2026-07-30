"Булгаргаз" иска ново повишение на цената на природния газ

"Булгаргаз" иска повишение на цената на природния газ с 4,5% за месец август, като предложението беше обсъдено на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Причината за това увеличение е планиран ремонт от основния дългосрочен доставчик от Азербайджан, който няма да може да достави част от договорените количества през август. Първоначално "Булгаргаз" предвиждаше недостигът да бъде компенсиран с газ от хранилището "Чирен", но от дружеството са преценили, че през летния сезон добив от хранилището е нецелесъобразен, тъй като то трябва да се запълва за зимата.

Газът поскъпва с 5,84% от 1 юли, КЕВР решава и за цените на тока и парното

Вместо това, недостигащото количество ще бъде заместено с природен газ от Турция, което е основната причина за по-високата цена.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Георги Татарски заяви нова цена от 39,43 евро/MWh (без достъп, пренос, акциз и ДДС), което представлява увеличение от 4,5% спрямо юли, когато природният газ поскъпна с 5,84%.

Членовете на Комисията приеха мотивите на газовото дружество за основателни. Председателят Пламен Младеновски подчерта, че няма логика през лятото да се намаляват запасите в "Чирен", вместо да се запълват, което е в синхрон с европейската политика за енергийна сигурност.

Въпреки повишението, от КЕВР отбелязаха, че предложената цена остава благоприятна за българските потребители – тя е с над 33% по-ниска от котировките на нидерландския хъб TTF, които в момента са около 59-60 евро/MWh.

Допълнителен фактор е ниското лятно потребление, което означава, че увеличението няма да се отрази чувствително върху сметките на клиентите на топлофикациите, допълват от КЕВР.