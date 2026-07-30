Ужас, убиецът на Джейн Рос, пращал съобщения от телефона ѝ

Г ръцката полиция разкри последните съобщения, изпратени от телефона на британската гражданка, чието тяло беше открито в куфар в Атина. Властите смаятат, че нейният убиец ги е изпратил, за да прикрие смъртта ѝ, предава "Дейли мейл".

Тялото на 38-годишната Елизабет Джейн Рос от Шотландия беше намерено в куфар в изоставена сграда в района Кипсели на 18 юли. Разследващите обаче смятат, че убийството е извършено на 15 юли и че след това нейният телефон е бил използван за изпращане на подвеждащите съобщения.

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Едно от съобщенията, изпратени до гръцки приятел на убитата, гласи: "Имам нужда от малко време – отивам на гръцки остров."

На семейството ѝ са изпратени съобщения, че тя "има нужда от време за себе си" и "иска да бъде сама за известно време".

Бащата на жертвата, адвокат от Единбург, е получавал съобщения от нейния номер в периода 15–29 юли.

Телефонът ѝ, който все още не е открит, е бил активен в района на Атина до момента, в който тя е била официално идентифицирана, след което "мистериозно" е изключен, точно когато новината за смъртта ѝ обиколи света.

Полицията разпитва трима нейни гръцки приятели, включително мъжа, при когото е отседнала. Тя е пристигнала в Гърция на 29 юни, летейки от САЩ през Единбург, а след това до Атина. Била е около две седмици в центъра на Атина при свой гръцки приятел в Керацини, близо до пристанището на Пирея, преди да изчезне на 15 юли.

Куфарът, в който е намерена, не е принадлежал на жертвата, тъй като тя не е имала много багаж със себе си. Поради теглото на куфара с тялото, следователите смятат, че убийството е извършено наблизо. Разглеждат се кадри от камери за видеонаблюдение в района.

Първоначалният оглед на тялото не е показал очевидни наранявания или следи от борба. Очакват се резултатите от токсикологичните изследвания, но те ще отнемат седмици поради напредналото разлагане на тялото.