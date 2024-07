ФБР: Стрелецът на Тръмп е действал сам; няма данни за психически отклонения

П редполагаемият стрелец на митинга на Доналд Тръмп вчера е действал сам и е използвал законно купена полуавтоматична пушка тип AR при стрелбата по бившия президент на САЩ, заявиха служители на Федералното бюро за разследване, цитирани от Ройтерс.

"На този етап информацията, с която разполагаме, показва, че стрелецът е действал сам", заяви на брифинг с журналисти Кевин Рожек от ФБР в Пенсилвания, цитиран от Франс прес.

Представителите на ФБР казаха, че нямат данни мъжът да е имал някакви проблеми с психичното здраве и че проучват хипотезата за "потенциален акт на вътрешен тероризъм".

"Разследваме опит за убийство, но го разглеждаме и като потенциален акт на вътрешен тероризъм", казва друг служител на ФБР, Боби Уелс.

#FBI: Suspect in Trump shooting is 20 years old



FBI has officially announced & identified the #DolandTrump shooter as 20-year-old Thomas Matthew Crooks, who lived in Bethel Park, #Pennsylvania. #US @AlarabyTV #Breaking pic.twitter.com/W5F4i3WzDf