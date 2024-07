Стреляха по Доналд Тръмп по време на митинг в Пенсилвания (ВИДЕО/СНИМКИ)

С трелба беше открита по време на митинг на Доналд Тръмп в Пенсилвания, докато той произнасяше реч от трибуната. Кандидатът за президент на Републиканската партия веднага беше ескортиран до автомобил от Сикрет сървис на САЩ, предаде агенция Ройтерс, като се позова на видео от събитието.

Видеозапис показва как кандидатът на Републиканската партия за президент на САЩ Доналд Тръмп е ескортиран към кола от агенти на Сикрет сървис и полицаи. Вижда се как той размахва юмрук във въздуха, докато влиза в автомобила.

Видеото показва кръв по ухото на Тръмп и снайперисти на покрива в близост до сцената, на която е стоял кандидатът за президент.

Breaking: Former President Donald Trump was taken off the stage at a rally in Butler, Pa., Saturday after what sounded like multiple shots were fired https://t.co/62mVQ2c37w pic.twitter.com/UeXtBfkRll — The Wall Street Journal (@WSJ) July 13, 2024

"Бях прострелян с куршум, който прониза горната част на дясното ми ухо", написа Доналд Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл" след инцидента.

"Имаше много кръв и осъзнах какво се случва", посочва Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Асошиейтед прес информира, че след стрелбата Тръмп е отведен бързо от сцената на митинга в Бътлър, Пенсилвания.

Cell phone video filmed by CBS News' @oliviarinaldi captured the moment shots were fired at Donald Trump's rally in Butler, Pennsylvania. People in the crowd are heard screaming after the shots, as members of the press take cover. https://t.co/qfce1DOyLs pic.twitter.com/RXKQ0IXLOU — CBS News (@CBSNews) July 14, 2024

Тръмп показваше таблица с броя на преминаващите границата, когато в тълпата започнаха да се чуват трясъци. Видя се как той протяга дясната си ръка към врата си. По лицето му изглеждаше, че има кръв, съобщава АП.

Той бързо се скри, докато агенти от охраната му нахлуха на сцената, а от тълпата се разнесоха писъци. Силните трясъци продължиха, докато агентите се грижеха за него на сцената.

Кортежът му напусна събитието.

Малко по-късно, докато го преглеждат в медицинско заведение, Доналд Тръмп съобщи, че е добре, предаде Асошиейтед прес.

Сикрет сървис съобщи, че на кандидаът за президент на САЩ на Републиканската партия е в безопасност и са приложени мерки за защитата му.

Президентът на САЩ Джо Байдън е бил информиран за инцидента, съобщи Белият дом.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън написа в X, че се моли за Тръмп.

Един човек, присъствал на митинга на Доналд Тръмп в Пенсилвания е убит, а стрелецът е мъртъв, а друг човек е в критично състояние, съобщи репортер на „Вашингтон пост“ в социалната мрежа X, предаде Ройтерс. Журналистът се позовава на окръжния прокурор на град Бътлър, където се провеждаше митингът на Тръмп.

Donald Trump Jr. gives update on his father after shots fired at his Pennsylvania rally on Saturday evening. https://t.co/gKJdPRSluO pic.twitter.com/d2Lkb8jZzH — Fox News (@FoxNews) July 14, 2024

Служители на реда съобщиха, че стрелецът се е намирал извън събитието и е бил убит от агенти на Сикрет сървис, предаде Асошиейтед прес.

Стрелбата се разследва като опит за убийство на бивш президент, предаде Асошиейтед прес.

"Президентът Тръмп благодари на правоохранителните органи и на служителите, които реагираха първи, за бързите им действия по време на това отвратително деяние", се казва в изявление на говорителя Стивън Чунг. "Той е добре и в момента се преглежда в местно медицинско заведение".

