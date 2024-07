„Едно чудовище се опита да заглуши страстта на Доналд": Мелания Тръмп за стрелбата по съпруга ѝ

М елания Тръмп наруши мълчанието си по повод стрелбата по съпруга ѝ Доналд Тръмп.

Бившата първа дама нарече стрелеца „чудовище“ и описа момента, в който е видяла как куршумът удря ухото на съпруга ѝ .

„Едно чудовище, което припозна съпруга ми като нечовешка политическа машина, се опита да заглуши страстта на Доналд - неговия смях, изобретателност, любов към музиката и вдъхновение“, заяви Мелания в изявление на X.

"Когато гледах как този жесток куршум удря съпруга ми Доналд, осъзнах, че моят живот и животът на Барън са на ръба на опустошителна промяна. Благодарна съм на смелите агенти на тайните служби и служители на правоприлагащите органи, които рискуваха собствения си живот, за да защитят съпруга ми.

„Тази сутрин се издигнете над омразата и простодушните идеи, които подпалват насилието.

