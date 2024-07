Предизвестена ли е победата на Доналд Тръмп

В края на юни милиони американци проследиха на живо първия дебат между двамата основни претенденти за следващ президент на САЩ – Джо Байдън и Доналд Тръмп. Задачата пред тях беше ясна – да убедят избирателите, че са способни да оглавят страната в момент, когато тя е изправена пред редица вътрешни и външнополитически предизвикателства.

За настоящия държавен глава, който се бори за преизбиране, дебатът се оказа истински кошмар. Байдън на няколко пъти не успя да довърши изреченията, които е започнал, объркваше отговорите си, а и като цяло звучеше твърде неуверено. Представянето му предизвика паника в редиците на Демократическата партия, като някои нейни представители дори заговориха за евентуална смяна на Байдън с по-млад кандидат.

Притесненията, че 81-годишният президент е твърде възрастен, за да оглави Белия дом за още един четиригодишен мандат, не са от вчера. Въпреки това, настоящата ситуация изглежда по-критична от всякога и всички очакват с огромен интерес какъв ще бъде следващият ход на демократите. Редица анализатори споделят мнението, че Тръмп най-вероятно ще успее да спечели предстоящите през ноември президентски избори с лекота. Той продължава да се радва на завидно висока популярност, въпреки всички скандали около себе си. Стрелбата срещу Тръмп по време на митинг в щата Пенсилвания със сигурност ще се превърне в повратен момент в хода на кампанията, който ще консолидира поддръжниците му и ще увеличи подкрепата за него.

Оспорвана надпревара

Само преди дни Байдън за пореден път попадна под светлините на прожекторите със свои гафове. Първо, в края на среща на НАТО, състояла се във Вашингтон, той представи украинския президент Володимир Зеленски като Владимир Путин. „Президентът Путин? Ще победите президента Путин. Президентът Зеленски. Толкова съм фокусиран върху това Путин да бъде победен“, поправи се Байдън моментално, осъзнавайки какъв лапсус е допуснал. Малко по-късно, на пресконференция, на която коментира широк кръг от въпроси, американският държавен глава направи нов гаф, наричайки своя вицепрезидент Тръмп, вместо Камала Харис. Въпреки тези грешки, Байдън подчерта, че е в най-добра позиция да победи своя опонент от Републиканската партия и няма никакво намерение да се оттегля от надпреварата.

Какво е мнението на социолозите? Изненадващо или не, разликата между двамата противници продължава да бъде малка. Според Изследователския център „Пю“, Тръмп се радва на одобрение от 44 на сто, а рейтингът на Байдън е 40 процента. Въпросното проучване разкри и нещо смущаващо – над 60 процента от жителите на САЩ считат и двамата за неспособни да управляват страната. Друго социологическо изследване, извършено от ABC News, Washington Post и Ipsos, пък показа, че Тръмп води само с един процент пред Байдън (47 процента за републиканеца срещу 46 за демократа). Изводът е очевиден – катастрофалното представяне на президента по време на дебата му с Тръмп, както и неубедителните му опити да покаже на американците, че е способен да остане в Белия дом за още един мандат, на практика не са оказали съществено влияние върху нагласите на избирателите. Опитът за покушение срещу републиканеца вероятно ще увеличи преднината му, но все още е рано да се прогнозира дали това ще се окаже от решаващо значение за изхода от вота през ноември.

President Biden vowed to would remain in the 2024 presidential race, but two critical mistakes in the span of two hours deepened concerns about his mental acuity that threaten his campaign https://t.co/iNOd4AadWd pic.twitter.com/ssrrTtEMNF