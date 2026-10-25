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„Как може да се управлява държава, която има 246 вида сирене?“ - Шарл дьо Гол.

Докато градове из цяла Франция горят и са разграбвани от протестиращи, изглежда, че френският генерал е бил прав. Париж вече прилича по-малко на „Града на светлината“ и повече на мястото след Световното първенство по барбекю „Джак Даниелс“ в Линчбърг, Тенеси, родния град на въпросната алкохолна напитка, в който обаче не можете да я пиете, тъй като окръгът е „сух“, тоест продажбата на алкохол е забранена, а после казват, че американците нямали чувство за ирония, пише POLITICO .

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Френските фермери със стотици милиони загуби заради санкциите срещу Русия

Напоследък на Франция не ѝ върви и причината не са само безредиците, пожарите и грабежите.

Сушите и горещите вълни, които връхлетяха Европа, наложиха облекчаване на строгите производствени правила за някои от най-известните френски сирена. Комте, бофор и абонданс, не става дума за френски детски телевизионен сериал за три кукли-ръкавички, които обичат млечните продукти, а за сирена, произведени от млякото на крави, пасящи в планините и носещи защитеното наименование за произход (AOP), пострадаха заради липсата на подходящи пасища. Затова на фермерите беше разрешено временно да променят хранителния режим на животните си, може би да минат на диетична кола и шоколадови блокчета.

И Франция не е единствената страна с проблеми със сиренето.

Читателите може би си спомнят Италия като европейския еквивалент на забавния чичо, който всъщност не ти е чичо, изключително забавен, но и тревожно нестабилен. Напоследък обаче Италия се радваше на период на спокойствие, поне относително.

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И пармезанът може да стане жертва на сушата

Изглежда, че това е на път да приключи, след като стачка на шофьорите на камиони нанесе сериозен удар върху производството на моцарела от биволско мляко. Войната в Иран доведе до рязко поскъпване на горивата, затова шофьорите отбиха камионите си край пътя. В резултат биволското мляко не може да стигне до мандрите в района на Неапол, а сиренето до клиентите.

Италианците, които никога нямат категорични мнения за храната, са едновременно бесни и гладни. Само за 24 часа са изгубени млечни продукти на стойност около 3 милиона евро, истинско изобилие от сирене и мляко.

Проблемът е, че биволите са известни като неразумни животни, които трябва да бъдат доени независимо дали мандрите работят или са затворени. Освен това строгите производствени правила изискват млякото им да бъде преработено в моцарела в рамките на 60 часа.

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