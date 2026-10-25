Нападнаха с камъни и ритници двама журналисти край изборна секция в Сърбия

Д вама журналисти бяха нападнати по време на отразяването на предсрочните парламентарни избори в Южна Сърбия, като инцидентът е станал в близост до избирателна секция в село Павловац край град Враня. Пострадалите репортери са Михаило Стойкович от информационния портал „Инфовранске“ и Йелена Стойкович, която е кореспондент на вестник „Вечерне новости“.

30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи

Пред Радио „Свободна Европа“ Михаило Стойкович разказва, че двамата са пристигнали в селото след получен сигнал от местни активисти за евентуално купуване на гласове. Когато екипът започнал да снима събрала се около автомобил група хора, нападателите се приближили и поискали обяснение. Въпреки че журналистите показали служебните си карти, ситуацията е ескалирала, когато към мястото се присъединила още една група мъже, опитвайки се да им отнемат телефоните.

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Макар репортерите да успели да задържат апаратите си, при опитите им да се оттеглят част от присъстващите започнали да ги бият с ръце и крака, както и да ги замерят с камъни. В резултат на нападението Йелена Стойкович е с нараняване на ръката, а Михаило е получил ритник в областта на десния бъбрек, като в момента и двамата се намират в болница. Пострадалият уточнява, че нападателите не са носели отличителни знаци на конкретни политически организации. Междувременно от различни части на Сърбия постъпват и други сигнали за изборни нарушения, включително опити за купуване на гласове и контролиран вот.