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Технологично чудо: Изкуствен интелект съживи гласа на Амелия Еърхарт

Нова технология премахна пращенето от исторически запис от 1935 г., карайки изчезналата легендарна авиоторка да звучи така, сякаш говори на съвременен микрофон

25 октомври 2026, 16:06
Технологично чудо: Изкуствен интелект съживи гласа на Амелия Еърхарт
Източник: Getty

И зкуственият интелект за пореден път съживи историята - този път пречиствайки гласа на една от най-известните и мистериозни жени в световната история: пионерката в авиацията Амелия Еърхарт, съобщи Daily Mail.

Записът, излъчен за първи път по радиото през 1935 г., съдържа нейна реч за мястото на жените в науката. Въпреки че думите ѝ се разбираха, оригиналният запис бе съсипан от силно пращене, шум и фонови смущения.

С помощта на новия инструмент с изкуствен интелект Diffio, всички десетилетни шумове бяха изолирани и премахнати. Резултатът е смайващ - гласът на Еърхарт​ звучи кристално чисто, сякаш е записан в модерно студио днес.

„Историята се усеща по съвсем различен начин, когато чуеш как някой говори. С Амелия Еърхарт това е шанс да чуем истинския човек зад фотографиите и невероятната история", споделя създателят на инструмента Натанаел Хармън. 

Пророческите думи за жените и науката

В речта си от 1935 г. - направена само две години преди трагичното ѝ изчезване - Еърхарт защитава тезата, че именно жените са най-големите печеливши от напредъка на науката и технологиите. Според нея модерните изобретения са ги освободили от „тежкия домакински труд“ и са им дали незапомнена дотогава независимост.

„Колкото и поразителни да са постиженията в чистата наука, именно в дома приложението на научното развитие има най-далечно въздействие. Чрез промяната на условията там жените се превърнаха в най-големите бенефициенти на съвременния свят“, казва Еърхарт с чист и ясен глас в пречистения запис.

Тя допълва, че авиацията е едно от най-великите постижения на човечеството - област, в която жените има какво да дадат.

Мистерията, която продължава да вълнува света

Само две години след този радио запис, на 2 юли 1937 г., Амелия Еърхарт и нейният навигатор Фред Нунан излитат от Папуа Нова Гвинея в опит да обиколят земното кълбо.

По време на опасния полет над Пасифика към остров Хауланд, самолетът им губи връзка с кораба на Бреговата охрана. Последните съобщени от Еърхарт координати са курсове по компаса, след което самолетът изчезва без следа.

И до днес съдбата ѝ остава една от най-големите мистерии на XX век - от най-логичната теория, че горивото е свършило и самолетът е паднал в океана, до по-екзотични хипотези за пленяване от японските сили или изчезване на необитаем остров. Но благодарение на новите технологии, нейният глас продължава да звучи по-силно от всякога.

Източник: Daily Mail    
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