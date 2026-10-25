Технологично чудо: Изкуствен интелект съживи гласа на Амелия Еърхарт

И зкуственият интелект за пореден път съживи историята - този път пречиствайки гласа на една от най-известните и мистериозни жени в световната история: пионерката в авиацията Амелия Еърхарт, съобщи Daily Mail.

Записът, излъчен за първи път по радиото през 1935 г., съдържа нейна реч за мястото на жените в науката. Въпреки че думите ѝ се разбираха, оригиналният запис бе съсипан от силно пращене, шум и фонови смущения.

С помощта на новия инструмент с изкуствен интелект Diffio, всички десетилетни шумове бяха изолирани и премахнати. Резултатът е смайващ - гласът на Еърхарт​ звучи кристално чисто, сякаш е записан в модерно студио днес.

„Историята се усеща по съвсем различен начин, когато чуеш как някой говори. С Амелия Еърхарт това е шанс да чуем истинския човек зад фотографиите и невероятната история", споделя създателят на инструмента Натанаел Хармън.

Hear Amelia Earhart's VOICE like never before: Scientists use AI to enhance a recording logged two years before the pilot's disappearance https://t.co/M1ZYZkwPKd https://t.co/A9zx8FTuVD — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 24, 2026

Пророческите думи за жените и науката

В речта си от 1935 г. - направена само две години преди трагичното ѝ изчезване - Еърхарт защитава тезата, че именно жените са най-големите печеливши от напредъка на науката и технологиите. Според нея модерните изобретения са ги освободили от „тежкия домакински труд“ и са им дали незапомнена дотогава независимост.

„Колкото и поразителни да са постиженията в чистата наука, именно в дома приложението на научното развитие има най-далечно въздействие. Чрез промяната на условията там жените се превърнаха в най-големите бенефициенти на съвременния свят“, казва Еърхарт с чист и ясен глас в пречистения запис.

Тя допълва, че авиацията е едно от най-великите постижения на човечеството - област, в която жените има какво да дадат.

Мистерията, която продължава да вълнува света

Само две години след този радио запис, на 2 юли 1937 г., Амелия Еърхарт и нейният навигатор Фред Нунан излитат от Папуа Нова Гвинея в опит да обиколят земното кълбо.

По време на опасния полет над Пасифика към остров Хауланд, самолетът им губи връзка с кораба на Бреговата охрана. Последните съобщени от Еърхарт координати са курсове по компаса, след което самолетът изчезва без следа.

И до днес съдбата ѝ остава една от най-големите мистерии на XX век - от най-логичната теория, че горивото е свършило и самолетът е паднал в океана, до по-екзотични хипотези за пленяване от японските сили или изчезване на необитаем остров. Но благодарение на новите технологии, нейният глас продължава да звучи по-силно от всякога.