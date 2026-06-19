България

БАБХ започва масирани проверки на „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в цялата страна

Инспекторите ще следят за качеството и произхода на храните, които се предоставят на децата

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 11:12
БАБХ започва масирани проверки на „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в цялата страна
Източник: iStock Photos

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник, 22 юни, и ще обхване всички доставчици и продукти, които се предоставят по двете европейски и национално прилагани програми.

БАБХ с проверки, свързани с училищното хранене в страната

От Агенцията посочват, че инспекторите ще извършват контрол върху произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи, които да удостоверят безопасността и качествения състав на храните.

БАБХ въвежда пълен контрол върху вносното мляко

Основната цел на засиления контрол е да се гарантира, че децата в детските градини и училищата получават безопасни и качествени продукти, отговарящи на всички изисквания на схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

Програмите са част от политиките на Европейския съюз за насърчаване на здравословното хранене сред децата и включват предоставяне на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци в учебните заведения с цел подобряване на хранителните навици от ранна възраст.

БАБХ подчертава, че ще продължи да прилага стриктен контрол върху изпълнението на двете схеми, за да се гарантира както безопасността на храните, така и ефективното използване на средствата по програмите.

Инспекциите са част от регулярния надзор, който агенцията осъществява, но през летния период традиционно се засилват заради засилената доставка и логистика на хранителни продукти към образователните институции.

Редактор: Василена Василева
Източник: БАБХ    
БАБХ безопасност на храните Училищно мляко Училищен плод контрол на храните здравословно хранене учебни заведения качествени продукти европейски програми лабораторни анализи
Последвайте ни
„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

Гаф разкри тайното елитно общество на Илон Мъск: Какво правят там

Гаф разкри тайното елитно общество на Илон Мъск: Какво правят там

Тригодишно дете падна при крокодили в зоопарк, арестуваха непознат за опит за убийство

Тригодишно дете падна при крокодили в зоопарк, арестуваха непознат за опит за убийство

Защо Роналдо, Мбапе и други звезди на Световното играят с розови бутонки

Защо Роналдо, Мбапе и други звезди на Световното играят с розови бутонки

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
И Volkswagen смята, че има твърде много модели, ще опростява гамата

И Volkswagen смята, че има твърде много модели, ще опростява гамата

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран отменя транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни

Иран отменя транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни

Свят Преди 11 минути

Мярката е част от меморандума от Исламабад и цели възстановяване на корабоплаването през стратегическия морски коридор

Проверете етикетите: 8 популярни Е-та, които масово увреждат сърцето

Проверете етикетите: 8 популярни Е-та, които масово увреждат сърцето

Свят Преди 24 минути

В забързаното ни ежедневие, преработените храни често се превръщат в бързо и лесно решение. Но замисляли ли сме се какво всъщност крие дългия списък със съставки, отпечатан върху опаковките?

Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил

Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил

България Преди 48 минути

Партиите в НС се разделиха заради позицията на България по нов пакет европейски санкции, като спорът ескалира около предложението за изключване на руския патриарх Кирил от списъка

<p>Европа се разцепи: Тайни контакти с Москва разпалват скандал</p>

Макрон и Мерц атакуват позицията на ЕС за преговори с Путин

Свят Преди 56 минути

Късно вечерна среща на върха в Брюксел разкри дълбоки разногласия между европейските лидери относно това дали, кога и чрез кого да се водят преговори с Русия за войната в Украйна

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

България Преди 1 час

Проектът за 60 апартамента предизвика жалби и проверки заради съмнения за застрояване в крайречна зона

Дейви Чейс

Разкриха ужасяващи подробности за смъртта на звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс

Свят Преди 1 час

Звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс е ставала все по-слаба и по-слаба през последните месеци от живота си, борейки се със зависимостта си в лосанджелиския квартал Скид Роу, разкри социален работник

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

България Преди 1 час

Мярката "Избирам България" предлага различни стимули за завръщащите се. Те включват помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване и транспортни разходи до работното място. За чуждестранни членове на семействата са осигурени обучения по български език

Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Добрич

Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Добрич

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в петък сутрин, малко след 8:00 ч.

Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

България Преди 1 час

Новото жилище е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт, но за семейството то е сбъдната мечта

Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

България Преди 1 час

Ученикът е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите и от двете проби са отрицателни

„Реабилитиран“ педофил с 3 присъди стана пазач на столично училище и пак нападна дете

„Реабилитиран“ педофил с 3 присъди стана пазач на столично училище и пак нападна дете

България Преди 1 час

Пратили го да пази 81 СУ в жк „Младост“, с което имали договор. Точно там учи поредната жертва на Карамихайлов

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

България Преди 2 часа

Осъденият получи 8 години затвор, но беше оправдан по обвинението за умишлено убийство

ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо

ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо

Свят Преди 2 часа

Европейски и дипломатически мисии осъдиха атаката срещу автомобили пред българското посолство в Северна Македония и призоваха виновните да бъдат подведени под отговорност

Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж, изграден 500 години по-рано

Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж, изграден 500 години по-рано

Любопитно Преди 2 часа

Стоунхендж може да е най-известният праисторически паметник във Великобритания, но не е първият по рода си

<p>Ирония на съдбата: Футболист стана глобален хит в Инстаграм, след като го обявиха за &bdquo;най-неизвестния&ldquo; на Мондиала</p>

Футболист стана хит в Инстаграм, след като го обявиха за „най-неизвестния“ на Мондиала

Любопитно Преди 2 часа

Новозеландският футболист Тим Пейн стана глобален хит, след като аржентински инфлуенсър го обяви за най-неизвестния играч на Световното. Само за дни последователите му в Инстаграм скочиха от 5000 до 5,4 млн., надхвърляйки населението на Нова Зеландия

ЕС затяга натиска срещу Москва: Санкциите срещу Русия се удължават за първи път с цяла година

ЕС затяга натиска срещу Москва: Санкциите срещу Русия се удължават за първи път с цяла година

България Преди 2 часа

Решението беше взето на срещата на върха в Брюксел, а европейските лидери обещаха още мерки срещу руската военна икономика и приходите от енергийния сектор

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

„Развод на кредит“ минава през тестова прожекция по модела на Холивуд

Edna.bg

Матю Макконъхи и Уди Харелсън търсят истината дали са братя

Edna.bg

Ето заради тези голове ЦСКА купи Жоел Цварц (видео)

Gong.bg

Крушарски автор на позицията на Локомотив Пловдив за Цварц, директор напусна

Gong.bg

NOVA протяга ръка: Медията и предаването „SOS Разтребители“ ще ремонтират и почистят общинското жилище на Ани от Варна

Nova.bg

Хвърлена в дупка със счупен гръбнак: Българка беше убита от мъжа си в Гърция, осъдиха го за телесна повреда

Nova.bg