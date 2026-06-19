БАБХ започва масирани проверки на „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в цялата страна

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник, 22 юни, и ще обхване всички доставчици и продукти, които се предоставят по двете европейски и национално прилагани програми.

БАБХ с проверки, свързани с училищното хранене в страната

От Агенцията посочват, че инспекторите ще извършват контрол върху произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи, които да удостоверят безопасността и качествения състав на храните.

БАБХ въвежда пълен контрол върху вносното мляко

Основната цел на засиления контрол е да се гарантира, че децата в детските градини и училищата получават безопасни и качествени продукти, отговарящи на всички изисквания на схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

Програмите са част от политиките на Европейския съюз за насърчаване на здравословното хранене сред децата и включват предоставяне на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци в учебните заведения с цел подобряване на хранителните навици от ранна възраст.

БАБХ подчертава, че ще продължи да прилага стриктен контрол върху изпълнението на двете схеми, за да се гарантира както безопасността на храните, така и ефективното използване на средствата по програмите.

Инспекциите са част от регулярния надзор, който агенцията осъществява, но през летния период традиционно се засилват заради засилената доставка и логистика на хранителни продукти към образователните институции.