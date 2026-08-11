4 евро за няколко лъжици мляко и сметка от 276 евро: Какво показват туристи по морето

Касови бележки и сметки от заведения по Черноморието отново се превърнаха в повод за спор в социалните мрежи, като потребители сравняват не само крайните суми, но и цените на отделни позиции.

К асови бележки от заведения по Черноморието отново предизвикаха спорове в социалните мрежи. Потребители показват какво са поръчали и колко са платили, а примерите са коренно различни – от 4 евро за няколко лъжици кисело мляко в Созопол и сметка от 276 евро в Несебър до обяд за 10 евро във Варна.

Става дума за конкретни потребителски публикации, а не за представителна извадка за цените в съответните курорти. Те обаче показват колко различна може да бъде сметката според заведението и поръчката.

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4 евро за няколко лъжици кисело мляко в Созопол

Една от публикациите е от Созопол. Потребителка разказва, че към поръчана дроб сарма е поискала допълнително кисело мляко.

„За 4 лъжици кисело мляко, които поисках към дроб-сармата – 4 €!?“, пише тя във Фейсбук.

Именно допълнителната порция предизвиква реакцията ѝ, като в публикацията тя пита колко би струвало цяло бурканче при такава цена.

Източник: Facebook

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276 евро за компания от петима в Несебър

Друга публикация, която набра популярност, е от Несебър. Авторът показва сметка за 276 евро от заведение, посетено от четирима възрастни и едно дете.

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„Не си мислете, че е някакъв лукс – напълно нормално заведение“, пише той към публикацията и пита дали подобна крайна сума е нормална.

При този случай обаче самата крайна сметка трябва да се разглежда в контекст. Тя не е само за няколко основни ястия, а включва повече поръчки и напитки. Затова сумата от 276 евро сама по себе си не показва колко струва стандартна вечеря на човек в Несебър, а конкретната консумация на тази компания.

Именно снимката на сметката обаче предизвиква спор между потребителите – едни определят цените като прекалено високи, а други посочват, че крайната сума зависи от броя и вида на поръчаните неща.

И обратният пример: обяд за 10 евро във Варна

Сред публикациите има и съвсем различен пример. Потребител показва фискален бон от заведение в кв. „Аспарухово“ във Варна с обща сметка от 10 евро.

От бележката се виждат миш-маш за 2,20 евро, питка за 0,80 евро, две големи агнешки супи по 2,60 евро, или общо 5,20 евро, и малък таратор за 1,80 евро.

Общата стойност на четирите порции е точно 10 евро.

„За всички, които пишат за високите цени на морето. Не се правете, намерете правилното място“, пише авторът към снимката на касовата бележка.

Затова една касова бележка трудно може да покаже колко „струва морето“ като цяло. Тя показва конкретното заведение, конкретната поръчка и цените, които даден клиент е срещнал на място.

А именно тези конкретни сметки продължават да се превръщат в повод за най-оживените спорове в социалните мрежи – кога цената е прекалена и кога просто трябва да се потърси друго място.