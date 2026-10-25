Свят

Необичайна гледка в Сърбия: Мъж гласува по халат и с куче в ръце

Избирател в Белград привлече вниманието на предсрочните парламентарни избори, явявайки се пред секцията по домашен халат и с домашен любимец в ръце

Стела Христова Стела Христова

25 октомври 2026, 16:00
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30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи

30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи

Н еобичайна гледка привлече вниманието по време на изборния ден в Сърбия. Жител на Белград се появи пред избирателната секция по домашен халат и с куче в ръце, за да упражни правото си на глас на предсрочните парламентарни избори, предаде БГНЕС.

30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи

Дали мъжът толкова е бързал да гласува, че не е намерил време да се облече, или просто е решил да не се съобразява с обичайния дрескод, остава неизвестно, но той все пак е изпълнил своя граждански дълг, отбелязва N1.

Горещ изборен ден в Сърбия: Голяма активност и опашки от сутринта

Още от ранните сутрешни часове сръбските граждани се отправиха към секциите, като на места хората са чакали още от 6:00 ч. местно време – час преди официалното начало на гласуването. Снимки и видеозаписи от различни градове в страната и от диаспората показват висок интерес към вота и дълги опашки пред изборните помещения.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Избори в Сърбия Сърбия Белград Гласуване Предсрочни избори Мъж по халат Куриоз
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