Борисов: Затова дойдох, гласувах, а пък хората да изберат

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Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува в Банкя и на излизане от секцията коментира пред журналисти, че ниската избирателна активност е резултат от липсата на обединител на нацията, слабата предизборна кампания, апатията и страха сред хората.

"Аз като лидер на дясна партия, а и като това е една от най-големите ценности на демокрацията, съм длъжен за себе си да го направя. Затова дойдох, гласувах, а пък хората да изберат", каза Борисов.

Той коментира и убийството на Слави Бинев, като заяви, че е тревожно и "малко ми е странно как премиерът знае, че има още убийства".

По думите му избирателите не виждат обединителна фигура, а партийни кандидати, а кампанията е била изключително слаба и не е предизвикала емоция у хората.

Източник: БГНЕС

Като друга причина за ниската активност той посочи страха от машинното гласуване и от репресии, като даде за пример случая със служителя на Националната служба за охрана, който беше задържан след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Според него служителят е трябвало да понесе съответното наказание, но извеждането му с белезници е било ненужно и грозно.

„Белезници се слагат за човек, който е опасен за охраната, опасен за обществото, може да избяга, а момчето беше отишло само. Да го накажат, да го уволнят, каквото искат, но да го изкарват с белезници. Някак си грозно“, коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че има дългогодишен опит в охранителната дейност и разбира, че в напрегнати ситуации могат да се допускат грешки. Според него обаче е важно да се проявява човечност, особено когато човек е в беда.

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„Човещината. Това е думичката“, подчерта Борисов и даде примери от времето, когато е бил охранявано лице и е помагал на пострадали при пътни инциденти.

По повод убийството на Слави Бинев той заяви, че никой не заслужава подобна съдба, независимо от политическите си позиции. По думите му двамата са били политически опоненти, но това не променя отношението му към случилото се.

В заключение Борисов призова гражданите да използват оставащото време до края на изборния ден и да гласуват спокойно.