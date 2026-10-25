Близо 100 българи вече са гласували в единствената секция в Румъния

Б лизо 100 българи са гласували до момента в единствената избирателна секция в Румъния. Тя се намира в сградата на посолството ни в Букурещ.

Гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на България в северната ни съседка започна навреме и протича нормално. Вотът се осъществява чрез хартиени бюлетини и с машини.

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Първият българин, упражнил правото си на глас, беше 54-годишна жена от София. Тя попълни декларация на място.

По-късно през деня примерът й последваха още няколко наши сънародници, които живеят в България.

Общо 33 души са подали предварително заявления, че ще упражнят правото си на глас – 15 мъже и 18 жени. Всички те живеят и работят в Букурещ, установи проверка на БТА.

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Традиционно в избирателната секция в Букурещ гласуват около 200 човека. На последните предсрочни парламентарни избори през април в секцията в румънската столица правото си на глас упражниха 308 български граждани.

Изборният ден трябва да приключи в 20 ч., но може да бъде удължен, ако пред секциите има опашки от желаещи да гласуват.