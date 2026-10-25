Палежи, грабежи и над 1300 ареста след протестите във Франция

- Френската полиция арестува 1314 души при безредиците около протестите срещу високите разходи за живот; 53 служители на реда са ранени.
- Властите мобилизираха 70 000 служители, а демонстрациите през последния ден са преминали по разрешените маршрути.
- Безредиците от предходния уикенд са довели до 2025 палежа, разграбване на 1522 магазина и раняване на 1144 полицаи.
Вижте в нашата галерия:
Общо 1314 души бяха арестувани във Франция по време на безредици, съпътствали демонстрациите през почивните дни, а 53 полицейски служители са пострадали, съобщиха тази сутрин от Министерството на вътрешните работи, предаде ДПА.
Силите за сигурност са реагирали на 75 опита за палеж и 24 случая на грабежи, посочват от министерството, като допълват, че нощта е преминала спокойно.
Вчера Франция се подготвяше за нови вълнения, след като протестите срещу високите разходи за живот от предходните почивни дни прераснаха в сериозни безредици и насилие.
As widespread anti-government protests in France descended into riots over the weekend, with damage to historic properties and thousands of arrests, officials were considering declaring a state of emergency and implementing local curfews. https://t.co/OW7mdnwneq https://t.co/unRFI5VzAY— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 19, 2026
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Бяха мобилизирани общо 70 000 служители на реда, за да се предотврати повторение на подобен сценарий.
От МВР заявиха, че демонстрациите, които са били предварително заявени и разрешени от властите, са преминали вчера по предвидените маршрути.
Френската полиция арестува близо 1000 души при новата вълна от протести в страната
550,000 join nationwide protests across France as violence erupts: An estimated 550,000 people protested across France on Saturday, including 110,000 in Paris, amid widespread clashes, arson and looting. More than 1,000 arrests were made nationwide, including 110 in the capital. Masked rioters smashed storefronts and looted luxury stores, while police used tear gas and water cannons. Authorities reported 140 simultaneous demonstrations across the country. In Limoges, the historic City Hall was set on fire, causing its roof to burn and clock tower to collapse. Violence and property damage were also reported in Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux and several other cities. The protests began with students supporting striking teachers but expanded to include trade unions, far-left activists and the Yellow Vest movement. Demonstrators are demanding government concessions on the cost of living, pensions, education, teacher salaries and public services. French officials blamed hard-left groups for much of the violence while stressing that most demonstrations were peaceful. President Emmanuel Macron warned that rioters would face severe consequences.— Shiri_Sabra (@sabra_the) October 18, 2026
Въпреки това на много места крайнолеви групи са се събрали сред протестиращите или в периферията на шествията им и са се опитали да провокират нападения срещу силите за сигурност, граждани или имущество.
Като цяло, чрез системна намеса, полицаите са успели да предотвратят тези инциденти, отбелязват от министерството.
Според най-новите данни на МВР протестите от миналия уикенд са довели до 2025 палежа, разграбването на 1522 магазина и нараняването на 1144 полицейски на реда.
Вижте в нашата галерия: