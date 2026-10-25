Свят

Палежи, грабежи и над 1300 ареста след протестите във Франция

Пострадали са 53 полицейски служители, а силите за сигурност са реагирали на 75 опита за палеж и 24 случая на грабежи. За охрана са мобилизирани 70 000 служители на реда

25 октомври 2026, 15:54
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  • Френската полиция арестува 1314 души при безредиците около протестите срещу високите разходи за живот; 53 служители на реда са ранени.
  • Властите мобилизираха 70 000 служители, а демонстрациите през последния ден са преминали по разрешените маршрути.
  • Безредиците от предходния уикенд са довели до 2025 палежа, разграбване на 1522 магазина и раняване на 1144 полицаи.

Вижте в нашата галерия:

Франция пламна от протести: Барикади, сблъсъци и ранени ученици
17 снимки
Протестите във Франция
Протестите във Франция
Протестите във Франция
Протестите във Франция

Общо 1314 души бяха арестувани във Франция по време на безредици, съпътствали демонстрациите през почивните дни, а 53 полицейски служители са пострадали, съобщиха тази сутрин от Министерството на вътрешните работи, предаде ДПА.

Силите за сигурност са реагирали на 75 опита за палеж и 24 случая на грабежи, посочват от министерството, като допълват, че нощта е преминала спокойно.

Вчера Франция се подготвяше за нови вълнения, след като протестите срещу високите разходи за живот от предходните почивни дни прераснаха в сериозни безредици и насилие.

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Бяха мобилизирани общо 70 000 служители на реда, за да се предотврати повторение на подобен сценарий.

От МВР заявиха, че демонстрациите, които са били предварително заявени и разрешени от властите, са преминали вчера по предвидените маршрути.

Френската полиция арестува близо 1000 души при новата вълна от протести в страната

Въпреки това на много места крайнолеви групи са се събрали сред протестиращите или в периферията на шествията им и са се опитали да провокират нападения срещу силите за сигурност, граждани или имущество.

Като цяло, чрез системна намеса, полицаите са успели да предотвратят тези инциденти, отбелязват от министерството.

Според най-новите данни на МВР протестите от миналия уикенд са довели до 2025 палежа, разграбването на 1522 магазина и нараняването на 1144 полицейски на реда.

Вижте в нашата галерия:

Тежки безредици във Франция: Близо 1200 души са арестувани, 150 полицаи са ранени
20 снимки
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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