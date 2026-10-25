След операция, по халат и с катетър: Мъж отиде да гласува в Белград

30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи

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Необичайна гледка в Сърбия: Мъж гласува по халат и с куче в ръце

Необичайна сцена в избирателна секция в Белвил, където мъж отишъл направо след операция, облечен в халат, с прикрепен катетър и куче на ръце, за да упражни лично правото си на глас.

На избирателна секция в Белвил мъж се появил да гласува по халат, с куче и прикрепен катетър, непосредствено след операция.

Въпреки че е можел да гласува от дома си, той решил лично да отиде до секцията и да упражни правото си на глас.

Día de elecciones en Serbia. El señor salió de la cama, agarró el perro y se fue a votar. Belgrado, foto Reuters. https://t.co/eBDqeYbaeM — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) October 25, 2026

В избирателна секция в белградския квартал Белвил тази сутрин била регистрирана необичайна ситуация.

Един от избирателите отишъл да упражни гражданското си право, облечен в халат, с малко куче на ръце и с прикрепен медицински катетър, съобщава репортер на „Мондо“ от мястото на събитието.

Мъжът пристигнал в секцията малко след хирургическа интервенция.

Въпреки затрудненото си здравословно състояние и факта, че се възстановява след операция, той решил да не се възползва от възможността да гласува от дома си, а лично да застане пред паравана и да пусне бюлетината си.

Появата му предизвикала изненада в избирателната секция.

Избирателните секции в цяла Сърбия остават отворени до 20:00 ч.

Изборите в Сърбия - най-важното

Сърбите гласуват на предсрочни парламентарни избори, след като президентът Александър Вучич разпусна парламента и се оттегли от президентския пост.

Вучич, който се стреми да се завърне във властта като министър-председател е подложен на нарастващ натиск, след почти две години студентски протести. Близо 6,5 милиона души имат право на глас, 18 са листите, почти 2500 - кандидатите.

Гласуването започва в 7.00 ч., местно време и ще продължи до 20.00 ч. До затварянето на секциите е в сила предизборно мълчание.

Висшата прокуратура призова всички участници в изборния процес да се въздържат от предварителни оценки на резултатите, докато не излязат окончателните данни. Рекорден е броят на чуждестранните избиратели.