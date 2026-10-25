След операция, по халат и с катетър: Мъж отиде да гласува в Белград

- Необичайна сцена в избирателна секция в Белвил, където мъж отишъл направо след операция, облечен в халат, с прикрепен катетър и куче на ръце, за да упражни лично правото си на глас.
- На избирателна секция в Белвил мъж се появил да гласува по халат, с куче и прикрепен катетър, непосредствено след операция.
- Въпреки че е можел да гласува от дома си, той решил лично да отиде до секцията и да упражни правото си на глас.
Día de elecciones en Serbia. El señor salió de la cama, agarró el perro y se fue a votar. Belgrado, foto Reuters. https://t.co/eBDqeYbaeM— Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) October 25, 2026
В избирателна секция в белградския квартал Белвил тази сутрин била регистрирана необичайна ситуация.
Един от избирателите отишъл да упражни гражданското си право, облечен в халат, с малко куче на ръце и с прикрепен медицински катетър, съобщава репортер на „Мондо“ от мястото на събитието.
Мъжът пристигнал в секцията малко след хирургическа интервенция.
Въпреки затрудненото си здравословно състояние и факта, че се възстановява след операция, той решил да не се възползва от възможността да гласува от дома си, а лично да застане пред паравана и да пусне бюлетината си.
Появата му предизвикала изненада в избирателната секция.
Избирателните секции в цяла Сърбия остават отворени до 20:00 ч.
- Изборите в Сърбия - най-важното
Сърбите гласуват на предсрочни парламентарни избори, след като президентът Александър Вучич разпусна парламента и се оттегли от президентския пост.
Вучич, който се стреми да се завърне във властта като министър-председател е подложен на нарастващ натиск, след почти две години студентски протести. Близо 6,5 милиона души имат право на глас, 18 са листите, почти 2500 - кандидатите.
Гласуването започва в 7.00 ч., местно време и ще продължи до 20.00 ч. До затварянето на секциите е в сила предизборно мълчание.
Висшата прокуратура призова всички участници в изборния процес да се въздържат от предварителни оценки на резултатите, докато не излязат окончателните данни. Рекорден е броят на чуждестранните избиратели.