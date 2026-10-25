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„Искам да продължа да раста“: Холивудската легенда Ким Новак избра да я превърнат в компост след смъртта ѝ

93-годишната звезда от филма „Шемет“ на Алфред Хичкок Ким Новак разкрива защо е уредила тялото ѝ да бъде превърнато в компост. Актрисата иска нейните близки и приятели да използват почвата, за да засадят дървета и цветя в нейна памет

Стела Христова Стела Христова

25 октомври 2026, 17:09
„Искам да продължа да раста“: Холивудската легенда Ким Новак избра да я превърнат в компост след смъртта ѝ
Източник: Getty Images

П оследният акт от живота на Ким Новак идва с обрат, какъвто дори самият Алфред Хичкок не би могъл да сътвори.

Звездата от класиката „Шемет“ (Vertigo) е уредила тялото ѝ да бъде превърнато в компост след нейната кончина, за да могат нейните близки и приятели да използват почвата за засаждане на дървета. 93-годишната актриса, която е в центъра на документалния филм за живота и кариерата ѝ „Vertigo на Ким Новак“, първоначално потвърди плановете си пред организацията за защита на животните PETA.

Новак, която днес живее в ранчо в щата Орегон, сподели пред Fox News, че е направила всички необходими уговорки още преди няколко години.

„Идеята е да продължа да живея чрез дърветата“, разказва Новак.

„За мен това е вълнуващо приключение, защото именно това искам след края на пътя си – искам животът ми да продължи. Нещо, което винаги ми е липсвало, е търпението. А едно дърво трябва да бъде търпеливо. Така ще мога да продължа да изразявам себе си и да бъда наблюдател на света. Това е красива мисъл, която ми донесе дълбок спокойствие, защото знам, че ще продължа да раста. И това наистина ме вдъхновява.“, добавя тя.

„Може да звучи странно за някои, но всъщност не е“, допълва тя.

„Не мога да си представя да бъда кремирана на пепел или погребана в земята. Нито една от двете възможности не ми допада.“, каза тя.

Новак не се страхува от смъртта, макар че плановете ѝ може да изглеждат необичайни за мнозина. Като човек, който цял живот е бил дълбоко свързан с природата, тя споделя, че тази връзка ѝ е дала вътрешен мир за това, което предстои.

„Много хора дори не осъзнават, че имат такъв избор“, казва тя.

„Знам, че за повечето е неприятно да говорят за смъртта или да си представят как се превръщат в прах или остават под земята. Звучи мрачно. Но човек има избор. Сам можеш да решиш какво да се случи след теб.“, добавя тя.

„За мен това бе прекрасна концепция – идеята да се слея с почвата“, продължава актрисата. „А с компоста всичко расте много по-добре. Той помага на живота. Ставаш част от самия естествен процес – той е чист, истински и честен. Дори успях да избера какви цветя да бъдат част от моя компост – незабравки.“, казва Новак.

Въпреки че компостирането на човешки останки вече е законно в Орегон, Новак е уредила тялото ѝ да бъде транспортирано до специализиран център в щата Вашингтон, където да премине през процеса, известен като естествено органично редуциране.

Източник: Getty Images

„Тъй като съм в Орегон, не е чак толкова далеч“, казва с усмивка Новак.

„Все пак ще трябва да ме транспортират на лед дотам.“, добавя тя.

Актрисата допълва, че днес вероятно вече съществуват и нови алтернативи, тъй като е организирала всичко преди години.

„След като компостът е готов, малки части от него ще бъдат раздадени на семейството и приятелите ми“, обяснява тя.

„Оставила съм инструкции всеки от тях да засади дърво или храст, но за предпочитане дърво, защото нямам търпение да продължа да раста. За мен това е всичко. Това е най-красивият израз на това как животът продължава и след смъртта.“, допълва тя.

Когато започнала да мисли за последния си път, Новак била категорична, че не иска традиционно погребение или кремация и започнала да търси алтернативи.

„Тук, в Орегон, имаше място, където предлагаха да засадят едно дърво с останките ми“, спомня си тя.

„Ала това беше само едно дърво. А аз искам да бъдат много.“, добавя тя.

Според данните на Асошиейтед Прес, Ким Новак е сред най-печелившите и популярни филмови звезди в света между 1958 и 1960 г. Тя се оттегля от Холивуд през 1966 г., за да се посвети на личния си живот и на живописта.

„Оттеглянето от Холивуд ме научи кое е наистина важното в живота“, споделя тя.

„Когато си тръгнах, най-голямото ми желание беше да бъда сред природата и да водя естествен начин на живот. Рисуването ми даде възможност да продължа да се изразявам. Рисувам всеки ден. Нямам търпение да се събудя сутрин и да започна работа върху нова картина. Понякога работя върху едно платно с месеци, докато открия точния начин да изразя това, което чувствам. Това е прекрасен начин на живот.“, добавя актрисата.

„Филмите също бяха нещо прекрасно“, допълва тя.

„Просто всичко останало, което вървеше с тях, не ми допадаше толкова. Но самата актьорска игра, възможността да се превъплътиш в друг човек – това винаги ми е носило огромна радост. Когато гледам назад, си спомням за всички невероятни възможности да създам различни и красиви персонажи. Но дори тогава не спирах да рисувам. Всяка роля в сценария ми беше съпътствана от мои скици.“, казва още тя.

Освен в „Шемет“, кариерата на Новак включва класики като „Човекът със златната ръка“, „Пикник“, „Приятелят Джоуи“ и „Камбана, книга и свещ“. Днес тя продължава да твори далеч от светлините на прожекторите, убедена, че нейната история няма да приключи със смъртта ѝ.

Източник: Getty Images

„Взех това решение, защото искам да направя нещо добро за планетата, а това е нещо, което всеки от нас може да направи“, казва тя.

„Когато вече ни няма, Земята остава и ние сме длъжни да я пазим. Животът продължава. И когато влезеш в този ритъм, спираш да се страхуваш от смъртта. Ставаш част от природата около теб. Това е нещо красиво, което очакваш с нетърпение, а не с страх.“, добавя тя.

„Не искам да бъда забравена“, завършва тя.

„Искам хората да ме помнят не само от филмите, но и с това, в което се превърнах. През целия си живот се трансформирах и успявах да изразя това чрез изкуството. И ще продължа да го правя.“, каза актрисата.

Редактор: Стела Христова
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