„Искам да продължа да раста“: Холивудската легенда Ким Новак избра да я превърнат в компост след смъртта ѝ

П оследният акт от живота на Ким Новак идва с обрат, какъвто дори самият Алфред Хичкок не би могъл да сътвори.

Звездата от класиката „Шемет“ (Vertigo) е уредила тялото ѝ да бъде превърнато в компост след нейната кончина, за да могат нейните близки и приятели да използват почвата за засаждане на дървета. 93-годишната актриса, която е в центъра на документалния филм за живота и кариерата ѝ „Vertigo на Ким Новак“, първоначално потвърди плановете си пред организацията за защита на животните PETA.

Новак, която днес живее в ранчо в щата Орегон, сподели пред Fox News, че е направила всички необходими уговорки още преди няколко години.

"Vertigo" star Kim Novak, 93, has already decided what will happen to her body after she dies — and it's anything but traditional. The Hollywood legend told Fox News Digital why she rejected both burial and cremation and revealed the deeply personal plans she made years ago. Full story here https://t.co/PPpw4dsG09 — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) October 25, 2026

„Идеята е да продължа да живея чрез дърветата“, разказва Новак.

„За мен това е вълнуващо приключение, защото именно това искам след края на пътя си – искам животът ми да продължи. Нещо, което винаги ми е липсвало, е търпението. А едно дърво трябва да бъде търпеливо. Така ще мога да продължа да изразявам себе си и да бъда наблюдател на света. Това е красива мисъл, която ми донесе дълбок спокойствие, защото знам, че ще продължа да раста. И това наистина ме вдъхновява.“, добавя тя.

„Може да звучи странно за някои, но всъщност не е“, допълва тя.

„Не мога да си представя да бъда кремирана на пепел или погребана в земята. Нито една от двете възможности не ми допада.“, каза тя.

Новак не се страхува от смъртта, макар че плановете ѝ може да изглеждат необичайни за мнозина. Като човек, който цял живот е бил дълбоко свързан с природата, тя споделя, че тази връзка ѝ е дала вътрешен мир за това, което предстои.

„Много хора дори не осъзнават, че имат такъв избор“, казва тя.

„Знам, че за повечето е неприятно да говорят за смъртта или да си представят как се превръщат в прах или остават под земята. Звучи мрачно. Но човек има избор. Сам можеш да решиш какво да се случи след теб.“, добавя тя.

„За мен това бе прекрасна концепция – идеята да се слея с почвата“, продължава актрисата. „А с компоста всичко расте много по-добре. Той помага на живота. Ставаш част от самия естествен процес – той е чист, истински и честен. Дори успях да избера какви цветя да бъдат част от моя компост – незабравки.“, казва Новак.

Въпреки че компостирането на човешки останки вече е законно в Орегон, Новак е уредила тялото ѝ да бъде транспортирано до специализиран център в щата Вашингтон, където да премине през процеса, известен като естествено органично редуциране.

„Тъй като съм в Орегон, не е чак толкова далеч“, казва с усмивка Новак.

„Все пак ще трябва да ме транспортират на лед дотам.“, добавя тя.

Актрисата допълва, че днес вероятно вече съществуват и нови алтернативи, тъй като е организирала всичко преди години.

„След като компостът е готов, малки части от него ще бъдат раздадени на семейството и приятелите ми“, обяснява тя.

„Оставила съм инструкции всеки от тях да засади дърво или храст, но за предпочитане дърво, защото нямам търпение да продължа да раста. За мен това е всичко. Това е най-красивият израз на това как животът продължава и след смъртта.“, допълва тя.

Когато започнала да мисли за последния си път, Новак била категорична, че не иска традиционно погребение или кремация и започнала да търси алтернативи.

„Тук, в Орегон, имаше място, където предлагаха да засадят едно дърво с останките ми“, спомня си тя.

„Ала това беше само едно дърво. А аз искам да бъдат много.“, добавя тя.

Според данните на Асошиейтед Прес, Ким Новак е сред най-печелившите и популярни филмови звезди в света между 1958 и 1960 г. Тя се оттегля от Холивуд през 1966 г., за да се посвети на личния си живот и на живописта.

„Оттеглянето от Холивуд ме научи кое е наистина важното в живота“, споделя тя.

„Когато си тръгнах, най-голямото ми желание беше да бъда сред природата и да водя естествен начин на живот. Рисуването ми даде възможност да продължа да се изразявам. Рисувам всеки ден. Нямам търпение да се събудя сутрин и да започна работа върху нова картина. Понякога работя върху едно платно с месеци, докато открия точния начин да изразя това, което чувствам. Това е прекрасен начин на живот.“, добавя актрисата.

„Филмите също бяха нещо прекрасно“, допълва тя.

„Просто всичко останало, което вървеше с тях, не ми допадаше толкова. Но самата актьорска игра, възможността да се превъплътиш в друг човек – това винаги ми е носило огромна радост. Когато гледам назад, си спомням за всички невероятни възможности да създам различни и красиви персонажи. Но дори тогава не спирах да рисувам. Всяка роля в сценария ми беше съпътствана от мои скици.“, казва още тя.

Освен в „Шемет“, кариерата на Новак включва класики като „Човекът със златната ръка“, „Пикник“, „Приятелят Джоуи“ и „Камбана, книга и свещ“. Днес тя продължава да твори далеч от светлините на прожекторите, убедена, че нейната история няма да приключи със смъртта ѝ.

„Взех това решение, защото искам да направя нещо добро за планетата, а това е нещо, което всеки от нас може да направи“, казва тя.

„Когато вече ни няма, Земята остава и ние сме длъжни да я пазим. Животът продължава. И когато влезеш в този ритъм, спираш да се страхуваш от смъртта. Ставаш част от природата около теб. Това е нещо красиво, което очакваш с нетърпение, а не с страх.“, добавя тя.

„Не искам да бъда забравена“, завършва тя.

„Искам хората да ме помнят не само от филмите, но и с това, в което се превърнах. През целия си живот се трансформирах и успявах да изразя това чрез изкуството. И ще продължа да го правя.“, каза актрисата.