САЩ обезщетява Иран за първи път: Казусът за санкциите срещу "децата-пеперуди"

Иран съобщи за първо финансово обезщетение от САЩ по дело, свързано със санкции, засегнали пациенти с булозна епидермолиза.

Организацията House of EB е започнала съдебни действия заради затруднените доставки на специализирани превръзки през 2018–2019 г.

Като част от делото е иззет петролен товар, а средствата трябва да компенсират засегнатите пациенти.

За първи път от 48-те години на Ислямска република Иран постигна финансово споразумение и обезщетение по дело срещу САЩ за санкции срещу пациенти с булозна епидермолиза (т. нар. болест на пеперудата).

Това обяви Хамид Хашеми Голпайегани, генерален директор на House of EB (неправителствена организация за деца с болестта).

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„За 48-те години на Ислямска република Иран за първи път постигнахме финансово споразумение и конфискувахме имущество от САЩ в подобен случай“, каза Голпайегани на форум в съдебния комплекс „Имам Хомейни“.

Той беше цитиран от информационната агенция Fars.

Според директора на неправителствената организация House of EB е започнала съдебни действия срещу санкции, засягащи доставката на специализирани превръзки за пациенти през 1397 г. според иранския календар (2018-2019 г.).

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През 1400 г. (2021-2022 г.) семействата на пациентите обжалват пред съдебната власт, която, както отбеляза Голпайегани, сериозно разследва случая с участието на силите за сигурност, включително части на Корпуса на стражите на ислямската революция и армията.

Като част от делото е иззет петролният товар. Целта е била да се възстановят определени по делото щети за пациентите и средствата да се разпределят между тях съгласно законовите процедури.