България

Прокуратурата и военни експерти разследват авиоинцидента край с. Бохот

Предстои назначаването на комплексна летателно-техническа, техническа и медицинска експертиза, както и събирането на допълнителни доказателства за пълното изясняване на причините за инцидента

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 октомври 2026, 15:52
Прокуратурата и военни експерти разследват авиоинцидента край с. Бохот
Източник: БТА

О кръжна прокуратура в Плевен ръководи разследването на тежкия авиационен инцидент, станал в събота (24 октомври) в района на село Бохот, област Плевен. Досъдебното производство е образувано при условията на неотложност с първо следствено действие оглед на местопроизшествието.

Разследването се води за това, че при управление на въздухоплавателно средство са нарушени правилата за движение и по непредпазливост е причинена смъртта на 22-годишния Б. Б. Престъплението е квалифицирано по член 343, алинея 1, буква „в“, във връзка с член 342, алинея 1 от Наказателния кодекс.

Сигналът за падналия самолет е постъпил в 15: 35 ч. чрез Националната система за спешни повиквания 112 до оперативния дежурен на Първо районно управление в Плевен. Пристигналите на мястото полицейски екипи са открили в двор към частен имот в село Бохот останки от самолет с идентификационен номер LZ-TTE.

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В непосредствена близост е намерено тялото на пилота Б. Б. Районът незабавно е бил отцепен и запазен от служители на реда до сформирането на специализирана разследваща група.

Установено е, че въздухоплавателното средство е собственост на търговско дружество и е излетяло непосредствено преди катастрофата от летателна площадка „Бохот LM“, която представлява гражданско летище за обща авиация. Няма други пострадали лица, тъй като частният имот е бил необитаем, а по обществената инфраструктура в района няма нанесени значими материални щети.

Огледът на местопроизшествието е извършен от екип, който включва следовател от Отдел „Следствен“ при Окръжна прокуратура в Плевен, експерти от МВР, съдебен лекар, вещи лица от Военна академия „Г. С. Раковски“ в София и инспектори от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Предстои назначаването на комплексна летателно-техническа, техническа и медицинска експертиза, както и събирането на допълнителни доказателства за пълното изясняване на причините за инцидента. Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратура в Плевен.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: prb.bg    
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