Напусна ни художникът проф. Марин Коцев

П очина художникът и дългогодишен преподавател в Националната художествена академия (НХА) проф. Марин Коцев (1940–2026), съобщиха от катедра „Дизайн за детската среда и компютърни игри“ на висшето училище.

„Със своя дългогодишен творчески и преподавателски път той остави трайна следа в развитието на художественото образование и в паметта на поколения студенти и колеги“, посочват от катедрата, като изразяват искрени съболезнования на семейството и близките му.

Марин Коцев е роден през 1940 г. в град Оряхово. През 1965 г. завършва специалност „Декоративно-монументална живопис“ във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ в София при проф. Богданов. От 1975 г. той е активен член на Съюза на българските художници (СБХ), секция „Монументални изкуства“.