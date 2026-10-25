Актриса от сериала "Момчетата" разкри защо не е правила секс от седем години

К анадската актриса Мерседес Бланш разкри, че не е правила секс от седем години, като думите ѝ бяха цитирани от Creatorzine.

Според Бланш мнозина са изненадани да научат за нейното въздържание.

„Хората си мислят, че съм хиперсексуална, защото обичам да нося разголени дрехи и да изглеждам красива. Те бъркат това със сексуалните ми желания, които са обратното“, споделя тя.

Известната актриса обясни, че се чувства комфортно в бельо и често публикува разголени снимки в социалните мрежи. Това обаче не означава, че иска да спи с някого. Бланш призна, че се е отказала от секса, защото мъжете в актьорския свят са се отнасяли с нея като с обект. Уморила се е да вижда най-лошото в мъжете и е решила да се съсредоточи върху себе си. Сега, отбелязва тя, се чувства по-уверена. Актрисата обаче признава, че някой ден ще се върне към интимността.

„Ако срещна някого и това ми се струва правилно, нямам нищо против. Трябва да е някой, който ме уважава и не ме съди предубедено въз основа на това как изглеждам или какво публикувам онлайн“, обясни тя.

Мерседес Бланш стана известна след участието си в сериала „Момчетата“. Тя участва и в продукции като „Робин Худ“, „Мъжът от Торонто“, „Виж“ и „Джини и Джорджия“.