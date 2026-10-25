З еметресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Земетресение край гръцкия остров Закинтос

Земният трус е станал в 7:15 ч. местно време на 25 октомври. По данни на Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина епицентърът е бил в морето, на около 24 километра югоизточно от остров Закинтос в Йонийско море. Дълбочината на огнището е изчислена на около 20 километра.

Силно земетресение разлюля Гърция

По информация на гръцки медии трусът е бил усетен и в райони на областите Илия и Ахая в западната част на страната. Към момента няма съобщения за пострадали хора или материални щети.

Земетресение край гръцкия остров Крит

Гърция се намира в една от най-сеизмично активните зони в Европа. Страната е разположена в район, където се срещат и взаимодействат няколко тектонични плочи, а движението им предизвиква чести земетресения.

Йонийските острови, сред които Закинтос, Кефалония и Лефкада, са в район с повишена сеизмична активност. В тази част на Средиземноморието Африканската плоча се подпъхва под Евразийската плоча, което е една от причините за регистрираните земни трусове.