П редседателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас.
Тя написа в публикация във Facebook:
„Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“.
П редседателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас.
Тя написа в публикация във Facebook:
„Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“.
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