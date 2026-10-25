Картонени кутии вместо прегради на за гласуване в Пернишко

Г олеми картонени кутии са поставени около машините за гласуване в някои секции в област Перник, за да бъде запазена тайната на вота. Причината е, че част от устройствата са били доставени без странични прегради, съобщи пред БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Перник Христо Петров.

По думите му по тези случаи се извършва проверка, след която комисията ще излезе със становище.

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Избирателната активност в област Перник е 6% към 11:00 часа. Правото си на глас са упражнили 6192 души от общо 102 937 избиратели.

По общини активността е 5,35% в Перник, 12% в Земен, 19% в Ковачевци, 7% в Радомир, 8,2% в Трън и 7% в Брезник.

Изборният ден в областта е започнал при нормална обстановка. В някои секции членове на комисиите не са се явили, но работата е започнала при необходимия кворум, посочи Петров.

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Проблеми с машините за гласуване са възникнали в две или три секции. Техници са пристигнали своевременно и са отстранили неизправностите. Към момента няма дефектирали машини и няма секции, преминали от машинно към хартиено гласуване, уточни председателят на РИК - Перник.

В комисията са постъпили и сигнали за възможни нарушения на изборните правила. Един от тях е бил свързан с опасения, че тайната на вота може да бъде нарушена чрез разписката от машината, на която се виждало за коя двойка е гласувано.

Христо Петров лично е проверил сигнала, като е гласувал в съответната секция. При проверката е установил, че тайната на вота не се вижда.