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Ушаков: Русия иска да продължи диалога за Украйна и с Европейския съюз

Юрий Ушаков заяви, че Москва е готова да възобнови тристранните разговори след 4 ноември и смята за необходимо да разговаря с целия Европейски съюз

25 октомври 2026, 16:41
Съветникът на президента на Русия Юрий Ушаков
Съветникът на президента на Русия Юрий Ушаков   
Източник: БТА
  • Русия заяви готовност да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна след 4 ноември.
  • Юрий Ушаков определи предстоящата среща като предварителна и посочи, че мирното споразумение изисква още работа; Москва иска диалог и с ЕС.
  • Москва и Вашингтон още не са съгласували двустранна среща между Путин и Тръмп, но се подготвя тристранен контакт с китайския лидер Си Дзинпин.

Русия е готова да възобнови преговорите във формат „Русия-САЩ-Украйна“ след 4 ноември, когато тя отбелязва Деня на народното единство, съобщи съветникът на президента на Русия Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

„Сега поредният краен срок е 4 ноември, наш голям празник. След това ще сме готови да възобновим преговорите“, заяви той пред местни медии, като допълни, че страните „ще трябва още да поработят“ над мирно споразумение.

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Според него планираната в близко време тристранна руско-американско-украинска среща ще бъде предварителна, затова и не била да има високи очаквания от нея. Той допълни, че в Кремъл смятат за необходимо и продължаването на диалога с Европейския съюз.

„Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно подкрепя Киев“, заяви той.

Съветникът на руския президент заяви, че Белият дом в момента разбира, че е нужно да си сътрудничи с Москва, а не да я игнорира.  

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Ушаков отбеляза, че в момента се организира и тристранна среща на високо равнище между президентите на Русия, Китай и САЩ – Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп. Той каза също, че Москва и Вашингтон все още не са съгласували двустранна среща между Путин и Тръмп в кулоарите на срещата на високо равнище на АТИС, където е планиран и тристранния им контакт със Си.

„Ако двама президенти се намират на едно и също място – те най-малкото ще се поздравят и ще разговарят, докато седят на маса, или ще поговорят по време на протоколните събития. Подобни мащабни международни срещи разкриват значителни възможности за взаимодействие“, заключи дипломатът.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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