България поиска извънредна помощ от ЕС за фермите за мляко и прасета

М инистърът на земеделието и храните Пламен Абровски изпрати официални писма до европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен с искане Европейската комисия да предприеме извънредни мерки за финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета.

Действията на институцията са продиктувани от продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните.

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В млечния сектор от началото на 2026 г. делът на доставките, реализирани под себестойността на производството, нараства непрекъснато, което води до значителни финансови загуби за производителите, затруднения при обслужването на инвестиционни кредити и реален риск от преустановяване на производството.

В писмото се посочва, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство.

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Аналогична е и ситуацията в сектор „Свиневъдство“, в който неблагоприятната тенденция продължава още от 2024 г., а производствените разходи вече значително надвишават изкупните цени. Анализите на МЗХ отчитат значителен спад в броя на закланите угоени прасета.

В двете писма до Комисията България настоява за извънредна финансова подкрепа от селскостопанския резерв с цел ограничаване на последиците от пазарната криза и запазване на производствения потенциал в двата сектора.