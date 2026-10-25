Вучич: Ще признаем резултата при загуба, Сърбия избира между бъдещето и миналото

„Сърбия днес избира в каква посока ще поеме - към бъдещето или към миналото“. Това заяви бившият сръбски президент и водач на листата „Обединена Сърбия“ Александър Вучич, след като гласува на предсрочните парламентарни избори в Белград. Той увери, че ще признае волята на избирателите, ако политическата му формация загуби.
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Вучич упражни правото си на глас в избирателната секция в детското заведение „Тесла - наука за живота“ в Нови Белград. Той беше придружен от съпругата си Тамара, като двамата изчакаха на опашка заедно с останалите граждани.
„Надявам се изборите да преминат спокойно и без проблеми, както е в тази избирателна секция. Вярвам, че тази вечер ще видим демократично изразената воля на гражданите“, заяви Вучич.
Той подчерта, че на избори може както да се спечели, така и да се загуби, и увери, че политическата му формация ще приеме резултата.
„Ние винаги ще се държим отговорно. Ако загубим, ще признаем волята на избирателите. Ако победим, никой няма да ни отнеме победата. Сърбия днес избира в каква посока ще поеме – към бъдещето или към миналото, към времето на грабителските приватизации, икономическото разрушаване на страната и политическото унижение на нацията и държавата. Ще видим какво ще решат хората. Волята на народа е Божия воля“, заяви бившият президент.
По думите му първите предварителни оценки за изборните резултати могат да станат известни между 22:00 и 23:00 ч. местно време.
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- Вучич за отношенията с Хърватия
Бившият президент коментира и отношенията между Сърбия и Хърватия в отговор на въпроси от хърватски журналисти. Той изрази надежда за подобряване на двустранните отношения, но обвини Загреб, че се намесва във вътрешнополитическите процеси в Сърбия.
„Надявам се в бъдеще да имаме по-добри отношения с Хърватия. За това е необходимо по-малко да се намесвате в нашите изборни процеси и вътрешнополитически дела, по-малко да обиждате Сърбия ежедневно и да проявявате повече уважение към нашата страна. Тогава и ние винаги ще показваме уважение към вашата държава“, заяви Вучич.
Той отбеляза, че е чел публикации в хърватските медии, според които политическата му кариера е приключила. По думите му действителната картина ще стане ясна след преброяването на гласовете.
- Вучич коментира подкрепата от Путин и Фицо
Вучич коментира и подкрепата, която е получил от руския президент Владимир Путин. Попитан как тя може да се отрази на бъдещите отношения между Белград и Москва, той направи сравнение между международните си поддръжници и хората, които според него подкрепят политическите му опоненти.
„Щастлив съм. Знаете, едни получават подкрепа от Наташа Кандич и Соня Бисерко, други – от Фицо и Путин. Всеки според заслуженото“, заяви той.
С тези думи Вучич визира сръбските правозащитнички Наташа Кандич и Соня Бисерко, словашкия премиер Роберт Фицо и руския президент Владимир Путин.
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- Изборите в Сърбия
В Сърбия се провеждат предсрочни парламентарни избори, в които участват 18 кандидатски листи с общо 2418 кандидати.
Гласуването се осъществява в 8392 избирателни секции под наблюдението на местни и международни наблюдатели. Секциите са отворени от 7:00 до 20:00 ч. местно време, или от 8:00 до 21:00 ч. българско време.
Още от сутринта пред редица избирателни секции в Белград се образуваха опашки.