БАБХ спря над 2 тона кисело мляко от РСМ на ГКПП „Гюешево“

БАБХ задържа над 2 тона кисело мляко от Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“.

Конфискуваната пратка включва 576 картона по 20 опаковки, като е установено несъответствие между данните в сертификата и маркировката на опаковките.

Стоката е върната на изпращача още същия ден; случаят идва след друга спрянa пратка от Северна Македония – над 11 тона пипер с наднормени остатъци от пестициди.

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Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над два тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол, съобщиха от Агенцията.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата и маркировката върху опаковката на продукта.

Стоките са върнати на страната – изпращач още същия ден.

От БАБХ посочват, че контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

В края на миналата седмица Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.