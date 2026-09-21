България

БАБХ спря над 2 тона кисело мляко от РСМ на ГКПП „Гюешево“

Инспекторите са установили несъответствие между данните в сертификата и маркировката върху опаковките

21 септември 2026, 13:32
БАБХ спря над 2 тона кисело мляко от РСМ на ГКПП „Гюешево“
Източник: istock
  • БАБХ задържа над 2 тона кисело мляко от Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“.
  • Конфискуваната пратка включва 576 картона по 20 опаковки, като е установено несъответствие между данните в сертификата и маркировката на опаковките.
  • Стоката е върната на изпращача още същия ден; случаят идва след друга спрянa пратка от Северна Македония – над 11 тона пипер с наднормени остатъци от пестициди.

БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над два тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол, съобщиха от Агенцията.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата и маркировката върху опаковката на продукта. 

Стоките са върнати на страната – изпращач още същия ден.

От БАБХ посочват, че контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

В края на миналата седмица Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.

Източник: БТА, Екатерина Тотева    
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