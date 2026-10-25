Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

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И ма изненада в резултатите между първия и втория кандидат-президент, както и в представянето на третия. Това обяви в предаването „На фокус” по NOVA социологът от агенция „Тренд” Евелина Славкова.

„От четвъртия надолу, да кажем, че няма изненади”, коментира тя.

По думите ѝ избирателната активност към 14:00 часа е 13,4%. Тя заяви, че това е изключително ниска избирателна активност. Славкова прогнозира, че след края на изборния ден и обявяването на официалните данни една от темите, която ще бъде дискутирана, е именно изключително ниската избирателна активност.

България гласува за президент: Каква е избирателната активност по области

„Много трудно е да сравняваме президентски с парламентарни избори. През 2006 г. сме имали самостоятелни президентски избори, а оттогава винаги е имало комбинация”, каза социологът.

„Към момента има изненади, ако сравним това, което измервахме в началото, с резултатите към края на кампанията. Не само тази неделя ще бъде интересна, но и следващата”, коментира тя.

По отношение на балотажа, досега винаги е имало такъв на президентските избори, подчерта социологът.

„Това се дължи на две основни изисквания в Конституцията - първо, трябва да гласуват повече от половината от имащите право на глас. Второто условие е кандидатът, който може да спечели още на първия тур, да има 50+1 от действителните гласове. Двете условия за обявяване на победител още на първия тур са много трудни за изпълнение”, поясни Славкова.

Каква е избирателната активност в страната към 16:00 ч.

Що се отнася до убийството на бизнесмена Слави Бинев тя посочи, че такива събития със сигурност влияят на активността.

„Събитията в четвъртък, както и събитията около арести на кметове около ДПС - цялата тази компилация от събития, които се случиха в рамките на тази седмица, към края на кампанията, няма как да не се отразят”, каза тя.

По думите ѝ социологическите агенции приключват много по-рано проучванията си и нямат възможност да измерят тези събития, които със сигурност имат своя отзвук.

„Но категоричното ми мнение е, че те се отразяват и виждаме в някаква степен това в резултатите от екзитпола”, добави Славкова.

„Има интрига”, заяви и социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра” за разликата между първите две кандидат-президентски двойки в гласуването до момента.

Той подчерта, че избирателната активност засега е изключително ниска, като е възможно днес да бъде отбелязано историческо дъно на този показател. Така балотажът става почти сигурен.

По думите му дебатът между политиците се е поляризирал в последни дни, но изглежда това не е засилило ангажираността на избирателите.

Събитията от последните дни като убийството на Слави Бинев и скандалът със Соня Колтуклиева вероятно само са засилили тенденциите наблюдавани в социологическите проучвания в средата на седмицата, смята Симеонов.