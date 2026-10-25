Куриоз в Казанлък: Питбул нахлу в избирателна секция по време на вота

П итбул влезе в избирателна секция в Казанлък. Кучето навлязло в ПГ "Иван Хаджиенов", където се намират три избирателни секции. Животното било без каишка, тичало из коридора и дори влязло в 26-та секция, където започнало да обикаля, съобщава NOVA.

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Присъстващите там споделят, че първоначално са се уплашили от ситуацията. Няколко минути по-късно в помещението при кучето влязъл и неговият собственик. Той обяснил, че го е разхождал в близкия парк, но домашният му любимец внезапно е избягал.

Служители на охранителната полиция са съставили акт на собственика на кучето заради това, че го е оставил без надзор.