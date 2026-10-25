Меню за дълголетие: 107-годишен ветеран разкри храната, с която доживя до дълбока старост

О уен Файлър, за когото се смята, че е най-възрастният жив мъж в Уелс, отпразнува своя 107-и рожден ден заобиколен от семейството и близките си. Запитан на какво дължи дълголетието си, ветеранът от Втората световна война посочва нещо изключително простичко - любовта си към традиционното британско ястие „фиш енд чипс“ (пържена риба с картофки), съобщава People.

„Никога през живота си не съм преяждал... Жях предимно на пържена риба и картофки“, споделя 107-годишният рожденик. Той допълва, че за перфектното си меню винаги е предпочитал треска или хек.

„Няма тайна рецепта, просто живей честно“

Въпреки любопитната си диета, Оуен признава, че според него няма скрит трик за достигане на толкова забележителна възраст.

„Как стигнах дотук - и аз самият никога няма да разбера. Срещал съм толкова много хора, които са ми се възхищавали и са ме питали как го правя. Няма тайна рецепта, освен че работих здраво през целия си живот. Просто трябва да живееш честно и правилно - аз винаги съм го правил“, откровено разказва той.

107-Year-Old World War II Veteran Reveals the Surprising Food He Credits for His Long Life https://t.co/rZ0hAhv8AD — People (@people) October 25, 2026

Роден през 1919 г., Оуен израснал в бедно семейство, където храната и парите никога не стигали, а никой тогава не е и мислел за дълбока старост. По-късно той служи във Втората световна война в редиците на кралските уелски фузилиери и военната полиция, като посреща края на войната през 1945 г. в Индия.

Почести, червен килим и 15 правнуци

За празника си Оуен получи специален възпоменателен щит от британската благотворителна организация SSAFA, която подпомага ветерани от армията. За него бе организирано и специално посещение в местно кино, където стъпи на истински червен килим, за да изгледа любимата си класическа комедия от 1955 г. „One Good Turn“.

На тържеството го придружаваше 80-годишната му дъщеря Ан - една от четирите му деца. Днес гордият ветеран се радва на 10 внуци и 15 правнуци.

Дарън Фут, съратник ветеран и съорганизатор на празненството, споделя с възхищение: „Той продължава всяка сутрин да се събужда с цел. Става, облича си чиста риза, слага си вратовръзката, лъска си обувките и посреща деня с достойнство. Мисля, че всички има какво да научим от него“.