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Обвинения в корупция и подигравки: Обама атакува Тръмп

Барак Обама обвини Тръмп в корупция и използва ирония за ремонтните работи в Белия дом

25 октомври 2026, 15:02
Обвинения в корупция и подигравки: Обама атакува Тръмп
Източник: БТА

Д емократите се надяват на победа на междинните избори в САЩ. Сега и бившият президент Барак Обама се включи в предизборната кампания: той обвини Тръмп в корупция и използва ирония за ремонтните работи в Белия дом, съобщи Deutsche Welle.

Видна подкрепа за демократите: бившият президент Барак Обама се включи в предизборната кампания по-малко от две седмици преди междинните избори в САЩ. В Кливланд и Детройт той атакува републиканския президент Доналд Тръмп – и, наред с другото, го обвини в корупция.

Изборите са „аварийна спирачка“, за да се ограничи „поне част от лудостта“ на президентството на Тръмп, заяви Обама на митинг в подкрепа на кандидата за Сената Абдул Ел-Сайед в Мичиган. „Никога досега не сме имали президент, който толкова безсрамно да се обогатява за ваша сметка“, извика той към публиката. Републиканската партия изглежда, че сега „застава зад корумпирано правителство, некомпетентно ръководство или изобщо никакво правителство“, каза Обама. Освен това той се подигра на ремонтните работи в Белия дом: „Той накара Белия дом да изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е открил фабрика за чийзкейк“, каза Обама.

Тръмп гласува предсрочно

Журналистите засегнаха темата за корупцията, когато Тръмп гласува предсрочно на изборите. „Истинската корупция“ е при опозиционните демократи, заяви Тръмп и повтори невярното твърдение, че всъщност е спечелил президентските избори през 2020 г.: „Това бяха манипулирани избори, но аз спечелих с преднина от милиони гласове“. Наблюдатели се опасяват, че в случай на поражение на републиканците на междинните избори Тръмп отново може да прибегне до обвинения за изборни измами.

Тръмп пристигна в избирателен център в Уест Палм Бийч, Флорида, със стикер „Voted“ (гласувал – бълг.) на ревера си. Негови критици отбелязват по този повод, че той и в миналото е ползвал гласуването по пощата, въпреки че всъщност е против него. Тръмп искаше да затегне значително правилата за гласуване по пощата преди междинните избори – уж с цел да се бори с изборните измами. Критиците му обаче виждат в това опит да бъде отслабен електоратът на демократите, тъй като той традиционно често гласува по пощата.

Изборите на 3 ноември

Изборите ще се състоят на 3 ноември. На тях ще бъдат разпределени наново всички места в Камарата на представителите и част от местата в Сената. Републиканците на Тръмп се борят да защитят крехките си мнозинства в тях.

Демократите биха могли значително да затруднят управлението на сегашния президент, ако спечелят мнозинство в една или и в двете камари на Конгреса.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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