Нефт и уран: Европа остава зависима от Русия

С лед нападението на Русия срещу Украйна Европа искаше бързо да се освободи от енергийната си зависимост от Русия. Това донякъде бе постигнато, но не и при нефта и урана, съобщи Deutsche Welle.

Зависимостта от Русия е спаднала драстично, казва пред АРД Бен Макуилямс от мозъчния тръст „Брьогел" в Брюксел. Това се отнася най-вече за природния газ. От началото на руската инвазия ЕС е намалил с три четвърти внасяните от Русия количества газ. От началото на следващата година вносът на втечнен газ е напълно забранен, а от есента това ще важи и за тръбопроводния газ.

Но цялостната картина е по-сложна, посочва германската обществена медия. По данни на финландския мозъчен тръст CREA 27-те страни членки на Общността са изразходвали към 238 милиарда евро за въглища, нефт и газ от Русия. А чрез тези средства Русия тероризира украинското население с ракети и дронове, казва евродепутатката Хана Гедин от шведската социалистическа партия „Vänsterpartiet".

Някои държави остават зависими от петрола

В началото на годината Европейската комисия обеща план за освобождаване от вноса на руски петрол, но той все още не е представен. „Къде остава обещаното законодателство? Къде е тяхната смелост да дадат добър пример", попита Гедин в парламента в Страсбург.

По отношение на нефта някои държави членки на ЕС остават зависими от Русия - Унгария и Словакия чрез петролопровода „Дружба". А този вид зависимости не могат да бъдат премахнати от днес за утре, изтъква АРД. Същевременно отбелязва, че за ЕС като цяло делът на руския нефт е намалял значително.

Дизеловата сделка на Тръмп възбуди духовете

Подходът на американското правителство обаче породи нови вълнения. Вашингтон първо сключи дизелова сделка с Русия, а след това президентът Тръмп отмени санкциите срещу режима на Путин непосредствено преди влизането им в сила. „Би било налудничаво да се купува отново енергия от Русия", коментира пред германската обществена медия Бен Макуилямс от „Брьогел".

Енергийният експерт е на мнението, че дипломацията на Тръмп спрямо Русия в никакъв случай не би трябвало да се отрази на сегашната европейска линия. Така смятат и повечето евродепутати, като социалдемократа Йенс Гайер. „Ние сме в отношения на зависимост със страна, повела война, и на това трябва максимално бързо да бъде сложен край по някакъв начин."

Голяма зависимост при ядрената енергия

Ядрената енергия обаче е аспект в енергийната зависимост от Русия, който рядко се засяга в Брюксел и Страсбург. Количеството на внасяния от Русия уран остава от години почти неизменно, сочат данните на агенция „Евратом". Държавният концерн „Росатом", който обогатява уран, дори е разширил бизнеса си в ЕС.

В пет държави от Общността, включително България, има реактори руско производство. А в Германия, в Линген в Долна Саксония, предстои скоро да започне производството на горивни елементи за тях - чрез френско-руско съвместно предприятие на „Фраматом" и „Росатом".

Това е пропуск в европейската енергийна политика, казва пред АРД Бен Макуилямс. „В евро сумите не са толкова големи - за военната машина на Путин много по-важни са нефтът и газът. Но проблемът с урана е в стратегическата зависимост от Русия."

Диверсификацията има нужда от време

Въпреки европейските декларации за намерения обаче досега няма особено развитие, и то не само заради съпротивата от Франция. Френският евродепутат либерал Паскал Канфен изтъква по този повод, че действително е много сложно технически да се постигне освобождаване от руския уран в сравнение с газа или нефта.

Освен това в този план доставчиците са изключително диверсифицирани, пише АРД. ЕС внася големи количества уран от Канада, Казахстан и Австралия. Докато при газа към началото на 2022 година - т.е. преди началото на войната - половината от вноса бе от Русия. Това неравновесие, позволяващо на Русия да диктува нещата, не би трябвало да се повтаря никога, казва Канфен.

Поради това най-важното за ЕС е да залага все повече на електроенергията, добивана във все по-голяма степен от възобновяеми източници. Но, както посочва Канфен пред германската обществена медия, в това се крие следващата голяма опасност - а именно в зависимостта при производството на соларни панели и вятърни турбини от Китай.