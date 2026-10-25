Деми Мур зашемети в ослепителни тоалети на сватбата на дъщеря си Талула Уилис (СНИМКИ)

Д еми Мур сподели поредица от нови завладяващи фотографии от приказната сватба на най-малката си дъщеря Талула Уилис, разкривайки още детайли от пищното тържество.

63-годишната актриса от филма „Веществото“ публикува в Instagram снимки от бракосъчетанието през август, на което 32-годишната Талула размени клетви с музиканта Джъстин Аси в идиличното семейно имение в щата Айдахо, пише HELLO!

Demi Moore, 63, stuns in daring strapless dress in new photos from daughter Tallulah Willis' wedding https://t.co/XfwKJS9dKc — HELLO! (@hellomag) October 24, 2026

Докато булката изглеждаше като истинска принцеса в своята сватбена рокля, Деми впечатли с две изключителни визии като майка на булката.

На една от снимките холивудската звезда изглежда зашеметяващо в рокля на Balenciaga в цвят синьо-зелен сияен нюанс, с деколте без презрамки, обемен силует и дълъг шлейф. Тя комбинира висшата мода със яркосини опера ръкавици и съчетани обувки на ток, като бе оставила емблематичната си дълга тъмна коса на леки вълни, падащи върху раменете ѝ.

Друг кадър улови Деми в ефектна бяла текстурирана минирокля с вталено корсетно деколте без презрамки и скулптурирана пола, съчетана с бели обувки с остър връх.

Актрисата позира заедно с колежката си от Холивуд Луси Лиу на фона на грандиозна флорална композиция от оранжеви и червени цветя. Друга снимка я показва да се забавлява на моравата заедно с младоженците и един от гостите.

На друг красив кадър Деми се разхожда из буйната зеленина с две от децата на празника, докато разкошната ѝ синя рокля се рее по тревата.

Връщайки се към специалния повод, актрисата сподели, че продължава да мисли за сватбата на дъщеря си повече от два месеца след тържеството.

„Все още се пренасям в този прекрасен ден сватбата на моето бебе с Джъстин“, написа тя към снимките. „Любовта между тях двамата, радостта, която споделят, и невероятните хора, които ги заобикалят това е нещо, което продължавам да усещам месеци по-късно.“, добавя тя Мур.

Тя изрази дълбока благодарност към всички, които са помогнали за организирането на събитието, и подчерта колко много цени грижата и вниманието, вложени в празника.

Сватбата се състоя на 8 август в обширното имение на семейството в Хейли, Айдахо където Талула и сестрите ѝ Румър (на 37 г.) и Скаут (на 35 г.) прекарват голяма част от детството си.

Церемонията на открито бе организирана на фона на живописна гора, с пищни флорални аранжировки, блестящи светлини и звезден списък с гости, сред които бяха Андрю Гарфийлд, Луси Лиу, Али Лартър и дизайнерът Зак Позен.

Талула и Джъстин, които са заедно от 2023 година, обявиха годежа си през декември 2024 година.

В интервю за списание Vogue малко след сватбата Талула сподели, че тържеството е надминало и най-смелите ѝ очаквания.

„Преизпълнена съм с благодарност и радост, че започвам тази нова страница“, каза тя, допълвайки, че сватбата е била много по-красива, отколкото изобщо си е представяла.