Автомобилите в Австралия отделят 50% повече CO₂, отколкото превозните средства в останалите държави

А встралийските пътнически превозни средства отделят 50% повече въглероден диоксид (CO₂) от средното за големите пазари в света. А ситуацията в реалния свят е дори по-лоша, отколкото показват официалните данни. Това е откритието на ново проучване, сравняващо емисиите на CO₂ от автомобили, SUV и леки търговски превозни средства в Австралия и в чужбина.

Сравнението предполага, че Австралия вероятно ще изостане доста по-малко от целта за 2050 г. за нетни нулеви емисии за автомобилния транспорт. За да се постигне целта, политиките за намаляване на емисиите от превозни средства трябва да бъдат засилени и подкрепени от набор от други политики. Този месец австралийското правителство обяви варианти за нов стандарт за ефективност на превозните средства. При всеки от вариантите ще се определи национално ограничение за грамажите CO₂, които могат да се отделят за всеки изминат километър, осреднено за всички продадени нови автомобили. Задължителните стандарти за емисии на CO₂ или горивна ефективност са международно признати като основен градивен елемент за намаляване на емисиите от транспорта.

За да осигурят допълнителен контекст и принос към разработването на австралийски стандарт, базираното в Австралия Изследване на транспортната енергия и Международният съвет за чист транспорт (ICCT) си сътрудничиха за наскоро публикуван кратък документ.

Независимият анализ показва спешната необходимост Австралия да приеме строг, добре разработен и задължителен стандарт за горивна ефективност. Този стандарт и допълнителни политики са от съществено значение, за да бъдете в крак с технологичния напредък и декарбонизацията в други развити страни.

Как изостанахме толкова много?

Както горивната ефективност, така и стандартите за емисии целят приблизително едно и също нещо: намаляване на разхода на гориво и емисиите на парникови газове. По този начин те също така намаляват разходите за гориво за потребителите и подобряват енергийната сигурност.

Около 85% от световния пазар на леки автомобили е възприел тези стандарти с течение на времето, в някои случаи преди десетилетия. Съединените щати, Европейският съюз, Канада, Обединеното кралство, Япония, Китай, Южна Корея, Бразилия, Мексико, Нова Зеландия, Чили и Индия ги имат. Австралия и Русия са двете изключения в развития свят.

Австралия има дълга история, която проследява дебатите около стандартите, задължителни за пътнически и лекотоварни превозни средства. Федералното правителство публикува шест документа за обществени консултации от 2008 г. насам, без да постигне задължителни стандарти. Това е на път да се промени.

Австралия има доброволни стандарти от 1978 г. насам. Тези цели не винаги са били постигани поради липса на правоприлагане. Те бяха критикувани за липса както на амбиция, така и на ефективност при намаляване на емисиите в реалния свят.

Изглежда сегашното предложение на правителството ще бъде по-амбициозно. Потенциално има за цел да се доближи до целите на САЩ през 2027 г. – макар и да не достига до това, което се прави в Европа. Ефективността на австралийския стандарт за постигане на реални намаления на емисиите и нетни нулеви емисии през 2050 г. все още ще трябва да бъде проучена, след като дизайнът и детайлите станат по-ясни.

