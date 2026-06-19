Пеканов: България ще получи 1 млрд. евро от 4-ото плащане по ПВУ

Е вропейската комисия даде положителна оценка на България относно четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), в резултат на което страната ни ще получи близо 1 млрд. евро. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в сградата на Министерския съвет в София.

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

По думите му оценката на ЕК сочи, че страната ни е изпълнила 23 от общо 26 заложени цели и етапи, свързани с четвъртото плащане.

Пеканов заяви, че средствата ще са по сметката на Министерството на финансите до края на месец юли.

„Това е важна ключова стъпка за успех на плана, жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка и за осигуряване и финализиране на всички тези инвестиции, които са важни за всички нас“, каза Пеканов.

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