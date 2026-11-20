22-годишен чужд гражданин пострада при катастрофа на път III-198 в посока граничния контролно-пропускателен пункт „Златарево“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.
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Инцидентът е станал около 19:30 ч. на 19 ноември. Мъжът управлявал лек автомобил с несъобразена с пътните условия скорост, вследствие на което колата излязла вдясно от пътното платно и се преобърнала.
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Водачът е получил натъртвания в областта на гърба и главата. След медицински преглед е освободен за домашно лечение.
БТА припомня, че на 12 ноември 26-годишен мъж от Петрич пострада при пътнотранспортно произшествие на пътя между града и село Дрангово.