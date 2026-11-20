М илиони хора по света започват деня си с чаша кафе, като науката отдавна свързва напитката с по-нисък риск от диабет тип 2, депресия и някои онкологични заболявания. По-слабо проучен обаче остава въпросът защо сутрешното кафе често провокира внезапно ходене до тоалетната. Ново научно изследване, публикувано в списание Gut Microbiology и цитирано от IFLScience, хвърля повече светлина върху реалните физиологични процеси в червата.

Докато повечето досегашни проучвания са търсили връзки между кафето и риска от различни болести, новият екип се фокусира върху това как напитката променя самата физиология на храносмилателния тракт.

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„От други изследвания вече знаем, че кафето може да влияе върху редица процеси в храносмилателната система, включително върху отделянето на киселина в стомаха“, обяснява в официално изявление Хенрик Мунк Роагер, доцент и ръководител на изследователска група в катедрата по хранене, физически упражнения и спорт.

„На ниво личен опит много хора също споделят, че кафето се отразява на храносмилането им“, добавя Роагер.

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В изследването са включени 61 възрастни доброволци в Дания с различни навици при консумацията на кафе, разделени в две групи. Първата група е включвала хора, които пият кафе по-често - между 1 и 5 чаши дневно в поне 3 от общо 8 дни на наблюдение, а втората - участници под този праг.

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На доброволците е дадена малка капсула с размер на хапче, която те са погълнали. Докато преминава през храносмилателния тракт, устройството е отчитало редица показатели - време за преминаване, киселинност (pH), температура, налягане и чревни контракции.

Учените установяват, че при по-активните любители на кафето нивата на pH в тънките черва са значително по-ниски - тоест средата е по-киселинна. Любопитното е, че консумацията на кафе е свързана и с повече контракции на дебелото черво. Въпреки че това подсказва връзка с чревната моторика, авторите отбелязват, че не е отчетена съществена разлика в общото време за преминаване на съдържимото през червата, което означава, че в процеса участват и други фактори.

Разлики в чревния микробиом

Изследователите откриват разлики и в чревния микробиом - при пиещите кафе се наблюдава по-голямо разнообразие от микроорганизми в сравнение с тези, които не консумират напитката. Според учените това може да е свързано с разликите в киселинността и времето за преминаване през храносмилателния тракт.

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Ограниченията на данните

Какви са практическите изводи засега остава трудно да се каже категорично. Проучването има ограничения заради сравнително малкия брой участници, както и заради факта, че количеството изпито кафе при всеки доброволец не е било строго контролирано.

Въпреки това резултатите дават насока за по-широки изследвания върху храносмилателните смущения.

„Много хора се борят със запек и нередовно изхождане. Ако успеем да разберем как кафето влияе на храносмилането и чревните контракции, може да стане възможно това знание да се използва за стимулиране на чревната моторика по естествен път“, казва Роагер.

„Това би било изключително ценно“, добавя Роагер.

Какво означава това за читателите

Резултатите потвърждават, че сутрешната чаша кафе наистина активира движенията в дебелото черво, но ефектът при всеки човек е индивидуален и невинаги води до по-бързо преминаване през целия тракт. Кафето може да бъде полезен ориентир за наблюдения при лениви черва, но не заменя пълноценното хранене, фибрите, хидратацията и медицинската консултация при упорити стомашно-чревни оплаквания.