ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Но предлага временно да отложи част от него

3 октомври 2025, 19:48
Е вропейската комисия съобщи, че дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за 653 милиона евро, подадено през юли.

Искането за плащане включва 28 реформи и 12 инвестиции, се отбелязва в съобщението на ЕК. След като е оценила искането, комисията е установила, че нашата страна е изпълнила успешно 58 от 59-те ключови етапа и цели, определени в решението за изпълнение на Съвета на ЕС.

България подаде второто искане за плащане по ПВУ

Водещите мерки по второто искане за плащане включват реформа за повишаване на качеството и достъпността на образованието и обучението на всички равнища за подобряване на уменията на работната сила и подпомагане на дългосрочното икономическо развитие; реформа за укрепване на правосъдната система и законодателството за обществените поръчки, повишаване на прозрачността, ефикасността и отчетността, като същевременно се приемат стабилни механизми за защита на подателите на сигнали за нередности; въвеждане на определение за енергийна бедност; развитие на капацитета за съхранение на ток, осигуряване на стабилни енергийни доставки и разширяване на използването на енергия от възобновяеми източници.

Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК

Тези реформи и инвестиции целят подобряване на качеството на живот на българските граждани с намаляване на разходите за енергия, на въглеродните емисии, с насърчаване на социалното приобщаване с подобрения в образованието, здравеопазването и цифровата инфраструктура.

Комисията е установила, че един ключов етап, свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (етап 218), остава неизпълнен. Затова ЕК предлага временно да отложи част от плащането. Този подход позволява на държавите в ЕС да изпълнят оставащите ключови етапи, като продължават да получават средства за успешно изпълнените етапи и цели, се пояснява в съобщението. 

По-рано днес на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че съвсем скоро страната очаква да получи 440 млн. евро, а за останалите около 200 млн. евро ще имаме шестмесечен срок, работейки със службите на Европейската комисия (ЕК) да преосмислим изцяло съществуването, кройката и начина на избор и работата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Правосъдният министър Георги Георгиев добави, че се сформира специален екип, в който ще участва той и колеги от различни ведомства, за да предложат каква всъщност ще бъде концепцията за антикорупционната комисия.  

България повторно кандидатства за 653 млн. евро по НПВУ

ЕК е изпратила предварителната си оценка по искането за плащане до Икономическия и финансов съвет, който разполага с четири седмици, за да даде становище. След като получи това становище, комисията може официално да одобри плащането към България.

Нашата страна разполага с един месец, за да отговори на днешната оценка. Ако след това комисията реши, че етапната цел не е завършена, част от плащането ще бъде временно задържана. След това България ще разполага с шест месеца, за да предприеме действия и да изпълни оставащите изисквания. След като етапът приключи, останалата част от плащането ще бъде освободена, уточнява комисията.

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейска комисия План за възстановяване и устойчивост
