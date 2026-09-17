Промени при потребителските кредити: Законопроектът получи подкрепа в икономическата комисия

П арламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет на 11 септември. В подкрепа гласуваха 11 депутати, трима бяха против, а един се въздържа.

Проектът въвежда изискванията на европейската директива от 2023 г. за договорите за потребителски кредити. Целта е да се повиши защитата на потребителите, като законодателството бъде съобразено с технологичното развитие и новите кредитни продукти.

Готвят нов Закон за потребителския кредит

Предлага се обхватът на закона да бъде разширен до кредити на стойност 100 000 евро. В него се включват и определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схеми от типа „купи сега, плати по-късно“.

Без непоискан кредит и увеличение на лимита без съгласие

Законопроектът забранява предоставянето на непоискан кредит. Това включва изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитни лимити без предварително искане и изрично съгласие на потребителя.

Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността, за да се ограничи рискът от свръхзадлъжнялост.

Кредиторите ще трябва да разполагат с правила за работа с потребители, които изпитват затруднения при плащанията. Сред възможните мерки са рефинансиране, отсрочване и промяна на договорните условия.

Нови правила за допълнителните услуги

Проектът въвежда ограничения върху обвързването на кредита със задължително закупуване на други финансови продукти или услуги.

Допуска се те да бъдат предлагани в пакет, ако кредитът е достъпен и отделно, макар и не непременно при същите условия.

Допълнителни услуги няма да могат да се договарят чрез предварително отметнати полета, бездействие или мълчаливо съгласие.

Улесняват отказа от сключвани от разстояние договори за финансови услуги

Горна граница на разходите при част от краткосрочните кредити

Предлага се и горна граница на общите разходи за определени краткосрочни кредити и за заеми на стойност до три минимални работни заплати.

Разширяват се и изискванията към информацията в договорите и към професионалното поведение на кредиторите и посредниците.

Комисията за защита на потребителите ще има задължение да предоставя съвети на хора, които изпитват затруднения при погасяването на потребителски кредити.

Каква е целта на промените

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов заяви, че целта е реално повишаване на защитата на потребителите, подобряване на контрола и изсветляване на сектора на бързите кредити.

По думите му срокът за въвеждане на европейската директива в националното законодателство е изтекъл през ноември 2025 г., а България е изправена пред наказателна процедура от Европейската комисия.

Той посочи още, че текстовете могат да бъдат прецизирани при парламентарното обсъждане.

По-лесен отказ от онлайн кредит, застраховка или друга финансова услуга

Потребителските организации искат промени

Председателят на Федерацията на потребителите в България Емил Георгиев настоя за по-строги изисквания към дружествата за бързи кредити.

Сред предложенията на организацията са минимален капитал от 2 млн. евро и затягане на режима за достъп до пазара.

Изпълнителният директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов подкрепи законопроекта, но предупреди за липсата на разпоредба от действащия закон, която ограничава събирането на суми при просрочие извън законовата лихва.

Според него това може да създаде възможности за злоупотреби чрез договорите и общите условия.

Бизнесът също има предложения

От Алианса на технологичната индустрия подкрепиха целите на проекта, но определиха част от мерките като непропорционални.

Соня Шегунова посочи, че административните изисквания трябва да отчитат вида на кредитния продукт, риска и дали кредитирането е основна или спомагателна дейност.

Дамян Лазаров от Националната асоциация за защита на потребителите също заяви, че проектът се нуждае от изменения. Той подчерта необходимостта от баланс и по-ефективен контрол върху участниците, които нарушават правата на потребителите.

Ще има ли повече защита за клиентите на бързи кредити

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е представила становище с 18 предложения за подобряване на правната рамка.

Според организацията прекомерната регулация затруднява законно работещите дружества при малките и краткосрочните кредити, докато пропуските в уредбата позволяват заобикаляне на правилата.

Какво следва

Законопроектът е подкрепен на първо четене в парламентарната комисия. Текстовете все още могат да бъдат променяни при парламентарното обсъждане, преди законът да бъде окончателно приет.