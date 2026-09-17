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Мецола: Австралия и Нова Зеландия може да последват Канада като „асоциирани членове“ на ЕС

Председателят на Европейския парламент вижда възможност за по-тесни отношения с близки до ЕС държави

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 11:19
Мецола: Австралия и Нова Зеландия може да последват Канада като „асоциирани членове“ на ЕС
Източник: AP/БТА

А встралия и Нова Зеландия могат да последват Канада и да станат „асоциирани членове“ на Европейския съюз. Това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в интервю за „Euronews“.

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По думите ѝ предложението за нов формат на отношенията с Канада може да засили сътрудничеството между ЕС и държави, които споделят сходни позиции и ценности, и да насърчи други страни да потърсят по-тесни връзки с блока.

„Има държави, с които искаме да задълбочим отношенията си. Не се съмнявам, че това ще включва и други държави и че други ще почукат на вратата ни. В такива времена на несигурност е важно да имаш приятели“, каза Мецола.

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  • Какво означава „асоциирано членство“

Идеята за „асоциирано членство“ все още е на ранен етап. Такъв статут не съществува като установена форма на членство в ЕС, а конкретните му параметри предстои да бъдат уточнени.

Мецола посочи като възможни области на по-тясно сътрудничество търговията, достъпа до критични суровини и общите регулации по теми от значение за държави със сходни възгледи. Сред тях тя посочи и правилата за социалните мрежи и защитата на непълнолетните.

ЕС вече има търговски споразумения както с Австралия, така и с Нова Зеландия, което може да бъде основа за разширяване на отношенията. С Канада ЕС има Всеобхватното икономическо и търговско споразумение CETA, което влезе в сила временно през 2017 г.

Предложението за специален статут на Канада беше отправено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 16 септември по време на годишната ѝ реч за състоянието на Европейския съюз.

Тя заяви, че иска Канада да стане първата „асоциирана членка“ на ЕС и предложи по-тясно партньорство в области като технологии, енергетика, отбрана и критични суровини.

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  • Канада търси по-тесни връзки с Европа

Предложението идва на фона на стремежа на канадското правителство да задълбочи отношенията си с ЕС.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че страната му търси „уникален съюз“ с Европейския съюз, но не и пълноправно членство. Канада не може да стане пълноправна държава членка по действащите правила, тъй като членството е предназначено за европейски държави.

Разговорите между Брюксел и Отава вече включват възможността Канада да се присъедини към европейски програми като „Еразъм+“, а се обсъжда и участие в „Хоризонт Европа“.

Предложението идва и на фона на търговското напрежение между Канада и САЩ. Вашингтон и Отава са в конфликт заради американските мита, а Карни призовава държавите със сходни интереси да работят по-тясно помежду си.

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  • Тръмп предупреди за нови мита

Идеята за по-тясно сближаване между ЕС и Канада предизвика реакция от американския президент Доналд Тръмп.

Той заяви, че би могъл да наложи „много сериозни мита“ върху европейските стоки, ако прецени, че предоставянето на статут на асоцииран член на Канада е „враждебна“ стъпка. Тръмп нарече идеята за включването на Канада в ЕС „смехотворна“.

В отговор Европейската комисия заяви, че задълбочаването на партньорството с Канада не е насочено срещу друга държава.

„Предложеното укрепване на партньорството ни с Канада не е насочено срещу никого, а е в името на общата ни сила“, заяви говорител на Комисията.

Мецола също заяви, че ЕС разглежда отношенията си с отделните държави поотделно и че целта е сътрудничество, основано на правила.

  • Какво следва

Конкретните параметри на евентуалното „асоциирано членство“ предстои да бъдат изяснени. Към момента няма съществуващ правен модел за такъв статут в ЕС.

Очаква се допълнителна яснота да има в хода на разговорите между Брюксел и Отава. Предстои и обръщението на канадския премиер Марк Карни към Европейския парламент в Страсбург, в което той се очаква да представи вижданията си за бъдещите отношения между Канада и ЕС.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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