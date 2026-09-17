Мъж е убит с нож в сърцето в столичния квартал „Младост“, обвиниха 21-годишна жена

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняема 21-годишната Д. Д. за тежко умишлено престъпление, извършено в столичния квартал „Младост“. Младата жена е обвинена, че в ранните часове на 13 септември 2026 г. е умъртвила мъж (А. Г.) с единичен удар с нож, попаднал директно в областта на сърцето.

Инцидентът е станал около 00:30 ч. през нощта. Досъдебното производство е образувано незабавно в деня на престъплението и е поето от 07 РУ–СДВР под ръководството и надзора на СГП, а на 15 септември случаят официално е приет по компетентност в Градската прокуратура.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемата първоначално бе задържана за срок до 72 часа. Днес държавното обвинение внася в Софийски градски съд искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо 21-годишната жена - „задържане под стража“.