България

Сезонът на вирусите започна: Какво циркулира в момента и защо добавките не са спасение

Доц. Христиана Бацелова обяснява как да различим инфекциите в началото на учебната година и защо не бива да прекаляваме с имуностимулаторите

17 септември 2026, 11:22
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С началото на учебната година и застудяването на времето започва и сезонът на различни инфекции. Наред с типичните за есента респираторни вируси, в момента продължават да се разпространяват и чревни инфекции, варицела, COVID-19, а при подходящи условия все още е възможно предаването и на западнонилска треска. Това обясни епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова, съобщи NOVA.

Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите

По думите ѝ COVID-19 също започва да увеличава разпространението си през този период от годината. Заболяването обаче се регистрира по-рядко в сравнение с предходните години, тъй като при по-леко протичане пациентите невинаги се изследват, за да се установи причинителят.

В детските колективи продължава да циркулира и варицела. „В момента не е сезонът на варицелата. Въпреки това тя се разпространява, особено сред децата, в които има неваксинирани и непреболедували малчугани“, посочи доц. Бацелова.

По това време на годината се наблюдава и разпространение на вирусния хепатит А. Съществува ваксина срещу заболяването, но тя не е част от националния имунизационен календар за масова безплатна профилактика. „Като цяло има различни въздушно-капкови патогени, които се разпространяват, както и такива, които се предават по фекално-орален механизъм“, каза епидемиологът.

Една от трудностите за родителите е да различат началото на грипа от обикновената настинка или COVID-19. Според доц. Бацелова грипът обикновено започва внезапно, докато при настинката симптомите се развиват по-постепенно. COVID-19 започва по същия начин. 

Все още трябва да се има предвид и западнонилската треска, тъй като комарите могат да останат активни и при по-хладно време.  Рязкото повишаване на температурата, болките в ставите и мускулите, главоболието и появата на обрив могат да бъдат сред симптомите, при които трябва да се има предвид и западнонилска треска, особено в края на лятото и началото на есента.

При чревните инфекции от особено значение са добрата хигиена на ръцете и контролът върху храната. Специално внимание трябва да се обръща на храненето в детските заведения, включително на приготвянето и доставката на храната, за да не се допусне замърсяването ѝ с патогенни микроорганизми.

На фона на многобройните реклами на витамини, имуностимулатори и различни продукти за „подсилване“ на имунитета специалистът съветва да не се разчита на хранителни добавки без необходимост. „Нашата имунна система изобщо не е така немощна, както разпространителите на всякакви хранителни добавки се опитват да я изкарат“, коментира тя. и обясни, че при пълноценно хранене, достатъчно движение и добър сън постоянният прием на хранителни добавки обикновено не е необходим.

При риновируси, аденовируси и други вирусни инфекции пациентите не е необходимо непременно да знаят кой точно е причинителят, особено когато заболяването протича леко. В тези случаи лечението обикновено е симптоматично - почивка, прием на достатъчно течности, пълноценно хранене и медикаменти при необходимост за овладяване на температурата или болката.

„При леките форми се лекува симптоматично - прием на медикамент срещу главоболие и висока температура, повече течности, прием на плодове и зеленчуци, повече покой“, обясни епидемиологът.

При висока температура, която трудно се овладява, или при продължителна отпадналост е препоръчително да се потърси лекарска помощ. При децата консултацията с педиатър може да помогне за преценка дали са необходими допълнителни изследвания или промяна в лечението.

Източник: NOVA    
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